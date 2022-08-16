Cem Davran'ın acı günü! "Bir Cumhuriyet kızı daha veda etti" dedi annesi Naciye Ayfer Davran'ı toprağa verdi
Cem Davran'ın acı günü! "Bir Cumhuriyet kızı daha veda etti" dedi annesi Naciye Ayfer Davran'ı toprağa verdi. Başrolünü Hande Ataizi ile üstlendiği, 90'lı yıllara damga vuran Ruhsar dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Cem Davran'dan kötü haber geldi. 58 yaşındaki oyuncunun annesi Ayfer Naciye Davran geçtiğimiz pazar günü vefat etti. Davran'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
16.08.2022 16:43 - Son Güncelleme: 16.08.2022 16:48
"BİR CUMHURİYET KIZI DAHA VEDA ETTİ"
Cem Davran'ın acı günü! "Bir Cumhuriyet kızı daha veda etti" dedi annesi Naciye Ayfer Davran'ı toprağa verdi.
Tatlı Betüş, Ruhsar, Şaşı Felek Çıkmazı, Yuvam Yıkılmasın gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Cem Davran'dan geçtiğimiz pazar günü kötü haber geldi.