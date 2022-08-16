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Haberler Magazin Cem Davran'ın acı günü! "Bir Cumhuriyet kızı daha veda etti" dedi annesi Naciye Ayfer Davran'ı toprağa verdi

Cem Davran'ın acı günü! "Bir Cumhuriyet kızı daha veda etti" dedi annesi Naciye Ayfer Davran'ı toprağa verdi

Cem Davran'ın acı günü! "Bir Cumhuriyet kızı daha veda etti" dedi annesi Naciye Ayfer Davran'ı toprağa verdi. Başrolünü Hande Ataizi ile üstlendiği, 90'lı yıllara damga vuran Ruhsar dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Cem Davran'dan kötü haber geldi. 58 yaşındaki oyuncunun annesi Ayfer Naciye Davran geçtiğimiz pazar günü vefat etti. Davran'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

16.08.2022 16:43 - Son Güncelleme: 16.08.2022 16:48
Cem Davran’ın acı günü! Bir Cumhuriyet kızı daha veda etti dedi annesi Naciye Ayfer Davran’ı toprağa verdi

"BİR CUMHURİYET KIZI DAHA VEDA ETTİ"

Cem Davran'ın acı günü! "Bir Cumhuriyet kızı daha veda etti" dedi annesi Naciye Ayfer Davran'ı toprağa verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cem Davran’ın acı günü! Bir Cumhuriyet kızı daha veda etti dedi annesi Naciye Ayfer Davran’ı toprağa verdi
Cem Davran’ın acı günü! Bir Cumhuriyet kızı daha veda etti dedi annesi Naciye Ayfer Davran’ı toprağa verdi

Tatlı Betüş, Ruhsar, Şaşı Felek Çıkmazı, Yuvam Yıkılmasın gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Cem Davran'dan geçtiğimiz pazar günü kötü haber geldi.

Cem Davran’ın acı günü! Bir Cumhuriyet kızı daha veda etti dedi annesi Naciye Ayfer Davran’ı toprağa verdi

58 yaşındaki oyuncunun annesi Ayfer Naciye Davran vefat etti. Annesinin vefatıyla yıkılan Davran, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu.

Cem Davran’ın acı günü! Bir Cumhuriyet kızı daha veda etti dedi annesi Naciye Ayfer Davran’ı toprağa verdi

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Davran'ın kullandığı ifadeler ise yürek sızlattı.

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