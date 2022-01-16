Cem Belevi'ye ihanetin ardından şans veren İrem Derici'den bomba itiraf! 7 kilo aldı son halliyle fena dalga geçti! "Bidon..."
Bircan Bali ile aldattığı söyleniyordu! Cem Belevi'ye şans veren İrem Derici 7 kilo aldı son, haliyle fena dalga geçti! " 3-4 ay önce çok fena aldatıldım" diyen İrem Derici'nin kendisini Bircan Bali ile aldattığı iddia edilen Cem Belevi'ye bir şans verdiği konuşuluyor. Hem özel hayatı hem de paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici kilo aldığını itiraf etti. İrem Derici kendiyle bakın nasıl dalga geçti.
"BİDON DERİCİ"
Cem Belevi'ye ihanetin ardından şans veren İrem Derici'den bomba itiraf! 7 kilo aldı son halliyle fena dalga geçti! Cem Belevi'nin İrem Derici'yi Bircan Bali ile aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Öyle ki Derici İbo Show'a çıkıp aldatıldığını da açık açık anlatmıştı. Derici "3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakaladım, yakalattılar" demişti.
Yaşananlardan sonra yeni bir gelişme yaşandı. Önce Bircan Bali eski kocasıyla barıştı ve aşk pozlarını da Instagram'dan paylaştı. Sonra ise İrem Derici'nin Cem Belevi ile ilişkisine bir şans verdiği iddiası gündeme geldi. İddialara göre ikili yeniden takipleşmeye de başladı.
Son dönemde Cem Belevi ile olan ilişkisiyle gündem olan İrem Derici sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. İrem Derici formunu korumaya çalışsa da kilo aldı. İrem Derici kilo aldığını sosyal medyadan paylaşıp kendiyle dalga da geçti. Şeyda Çoşkun'dan yardım alan Derici paylaşımında 7 kilo aldığını da söyledi.
İşte İrem Derici başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...