Cem Belevi İrem Derici’yi aldattı mı? Derici ’O intikam alınacak’ dedi! Birbirlerine sosyal medyada öyle bir şey yaptılar ki...

İrem Derici, Cem Belevi ile aralarındaki ilişkinin sadece arkadaşlıktan ibaret olduğunu söylemiş ''8 yıldır arkadaşız'' demişti. Sık sık aşk haberlerinin yapılmasından sıkıldığını belirten Derici, "Yakıştırmanız çok tatlı ama her seferinde aynı cevabı vermek yordu." diye isyan etmişti. Sürekli arkadaşlık vurgusu yapan çiftin arkadaşlıkları da sonra erdi. Ünlü çift İnstagram hesaplarından birbirlerini sildi.