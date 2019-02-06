Çelik'ten yıllar sonra gelen büyük itiraf: Ateşteyim şarkısını yazma sebebim...
Çelik, 1993 yılında çıkardığı albümünde yer alan 'Ateşteyim' şarkısını neden yazdığını açıkladı. 90'lı yılların en önemli şarkıcılarından olan Çelik konuk olduğu magazin programında pozitif enerjisi ve samimiyeti ile dikkat çekerken, Ateşyim şarkısıyla ilgili öyle bir itirafta bulundu ki, programın sunucuları duydukları karşısında şaşırdı. İşte Çelik'ten yıllar sonra gelen 'Ateşeyim' itirafı...
06.02.2019 13:33 - Son Güncelleme: 06.02.2019 13:41
"EVLİLİĞİM DEVAM EDERKEN BAŞKA BİRİNE İLGİ DUYDUM"
"Evliliğim yasal olarak bitmemişti ancak ben o sıralarda başka birine ilgi duyuyordum. Kağıt üzerinde bitmemişti ancak evliliğim bitmişti yine de o sırada bir ilişki yaşamaktan dolayı kendimi suçluyordum. İşte Ateşteyim şarkısı o sırada yazılmış bir parçadır"
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