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Çelik'ten yıllar sonra gelen büyük itiraf: Ateşteyim şarkısını yazma sebebim...

Çelik, 1993 yılında çıkardığı albümünde yer alan 'Ateşteyim' şarkısını neden yazdığını açıkladı. 90'lı yılların en önemli şarkıcılarından olan Çelik konuk olduğu magazin programında pozitif enerjisi ve samimiyeti ile dikkat çekerken, Ateşyim şarkısıyla ilgili öyle bir itirafta bulundu ki, programın sunucuları duydukları karşısında şaşırdı. İşte Çelik'ten yıllar sonra gelen 'Ateşeyim' itirafı...

06.02.2019 13:33 - Son Güncelleme: 06.02.2019 13:41
Çelik'ten yıllar sonra gelen büyük itiraf: Ateşteyim şarkısını yazma sebebim...

Çelik, yıllar sonra 'Ateşteyim' şarkısı ile ilgili büyük bir itirafta bulundu! O zamanlar evli olan Çelik'in şarkıyı yazma sebebi magazin gündemine bomba gibi düştü.

Çelik'ten yıllar sonra gelen büyük itiraf: Ateşteyim şarkısını yazma sebebim...

90'lı yıllardan bu yana müzik sektöründe varlığını sürdüren şarkıcı Çelik, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu.

Çelik'ten yıllar sonra gelen büyük itiraf: Ateşteyim şarkısını yazma sebebim...

Kendisine yöneltilen soruları büyük bir içtenlikle yanıtlayan Çelik yaptığı bir itirafla ekranları karşısındaki seyirciyi şaşırttı.

Çelik'ten yıllar sonra gelen büyük itiraf: Ateşteyim şarkısını yazma sebebim...

Yazdığı şarkı sözleriyle büyük beğeni kazanan ve aynı zamanda üretken bir sanatçı olan Çelik 1993 yılında çıkardığı ilk solo albümünde yer alan Ateşteyim şarkısıyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Çelik'ten yıllar sonra gelen büyük itiraf: Ateşteyim şarkısını yazma sebebim...

Şarkı sözlerini yazarken yaşanan duyguların da çok belirleyici olduğunu söyleyen Çelik, çok beğenilen şarkısıyla ilgili şu itirafta bulundu:

Çelik'ten yıllar sonra gelen büyük itiraf: Ateşteyim şarkısını yazma sebebim...

"EVLİLİĞİM DEVAM EDERKEN BAŞKA BİRİNE İLGİ DUYDUM"

"Evliliğim yasal olarak bitmemişti ancak ben o sıralarda başka birine ilgi duyuyordum. Kağıt üzerinde bitmemişti ancak evliliğim bitmişti yine de o sırada bir ilişki yaşamaktan dolayı kendimi suçluyordum. İşte Ateşteyim şarkısı o sırada yazılmış bir parçadır"

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