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Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'den ilk paylaşım! 'Hoş geldin oğlum...'

Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un oğulları Marsel iki gün önce dünyaya geldi. Çift, doğum sonrası ilk kareyi sosyal medya hesaplarından duygusal bir mesaj yazarak paylaştı.Cansu Tosun, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşları Gökçe Bahadır, Begüm Akkaya ve Leyla Lidya Tuğutlu ile birlikte çektiği dans videosuyla hayranlarını korkutmuştu...

16.07.2020 16:47 - Son Güncelleme: 16.07.2020 16:47
Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'den ilk paylaşım! 'Hoş geldin oğlum...'

oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un oğulları Marsel, iki gün önce hayata merhaba dedi. Çift, Instagram hesaplarından yaptıkları duygusal paylaşımla, doğum sonrası ilk fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu...

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Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'den ilk paylaşım! 'Hoş geldin oğlum...'

2018 yılında oyuncu Cansu Tosun ile nikah masasına oturan Erkan Kolçak Köstendil, geçtiğimiz günlerde baba oldu. Marsel adını verdikleri bebeklerini kucaklarına alan çift, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

Cansu Tosun, eşi ve bebeğiyle karesini sosyal medya hesabından paylaşarak mutluluğunu dile getirerek şunları söyledi...

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'den ilk paylaşım! 'Hoş geldin oğlum...'

"MUCİZEYE KAVUŞTUK"

"Sizinle bu benzersiz anların karelerini paylaşmak istedik. 'Tarifsiz' derler ya hep, gerçekten öyleymiş... Her saniye şükretmeme sebep olan kocaman bir mucize... 41 haftanın sonunda bu mucizeye kavuştuk. Erkan; sen nasıl bir eş, sevgili, arkadaş, ruh ve babasın... Her saniyesi için şükür... Mucizelere inan... Bu yolculuğa giren ya da girmek isteyen herkese güç ve inanç diliyorum. Kolaylık ile geçsin..."

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'den ilk paylaşım! 'Hoş geldin oğlum...'

Cansu Tosun, Instagram'dan yakın arkadaşları ile bir araya geldiği eğlenceli anların görüntüleri ile geçtiğimiz günlerde hayranlarını korkutmuştu. 9 aylık hamile Cansu Tosun , oyuncu arkadaşları Gökçe Bahadır , Leyla Tuğutlu ve Begüm Akkaya ile evinin bahçesinde dans etti.

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'den ilk paylaşım! 'Hoş geldin oğlum...'

Sosyal medya hesabından bu keyifli anlara dair paylaşımlarda bulunan Cansu Tosun'un karnı burnunda dansı bazı hayranlarının yüreğini ağzına getirdi.

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