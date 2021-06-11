Cansu Tosun bikinili halleriyle sosyal medyayı yıktı geçti! Erkan Kolçak Köstendil'in eşinden 'doğum kilolarından kurtuldum' pozları

Cansu Tosun bikinili halleriyle sosyal medyayı yıktı geçti! Erkan Kolçak Köstendil'in eşinden gelen 'doğum kilolarından kurtuldum' pozları magazin gündemine bomba gibi düştü. Son olarak Çukur dizisinde Vartolu Sadettin karekteri ile izleyici karşısına çıkan Erkan Kolçak Köstendil, dizinin final yapması ile birlikte soluğu eşi Cansu Tosun ve oğlu Marsel ile birlikte soluğu Antalya'da aldı. Ailesi ile birlikte tatil yapan çiftten Cansu Tosun Instagram pozlarıyla adından söz ettirdi.Geçtiğimiz temmuz ayında oğlu Marsel'i kucağına alan Tosun'un doğum kilolarından kurtulduğunu gören takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi.

11.06.2021 17:06 - Son Güncelleme: 11.06.2021 17:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





