Cansu Tosun bikinili halleriyle sosyal medyayı yıktı geçti! Erkan Kolçak Köstendil'in eşinden 'doğum kilolarından kurtuldum' pozları
Cansu Tosun bikinili halleriyle sosyal medyayı yıktı geçti! Erkan Kolçak Köstendil'in eşinden gelen 'doğum kilolarından kurtuldum' pozları magazin gündemine bomba gibi düştü. Son olarak Çukur dizisinde Vartolu Sadettin karekteri ile izleyici karşısına çıkan Erkan Kolçak Köstendil, dizinin final yapması ile birlikte soluğu eşi Cansu Tosun ve oğlu Marsel ile birlikte soluğu Antalya'da aldı. Ailesi ile birlikte tatil yapan çiftten Cansu Tosun Instagram pozlarıyla adından söz ettirdi.Geçtiğimiz temmuz ayında oğlu Marsel'i kucağına alan Tosun'un doğum kilolarından kurtulduğunu gören takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi.
11.06.2021 17:06
- Son Güncelleme: 11.06.2021 17:57
Cansu Tosun bikinili halleriyle sosyal medyayı yıktı geçti! Erkan Kolçak Köstendil'in eşinden gelen 'doğum kilolarından kurtuldum' pozları kısa sürede magazin gündeminde yerini aldı.
2018 yılında dünyaevine giren Cansu Tosun - Erkan Kolçak Köstendil çifti, Köstendil'in rol aldığı 'Çukur' dizisi final yapınca soluğu Antalya'da aldı.
Yoğun geçen sezonun stresini atan çift denize girip güneşlendi. Geçtiğimiz temmuz ayında oğlu 'Marsel'i kucağına alan Tosun, fit görüntüsüyle dikkat çekti. Bir yılda doğum kilolarından kurtulan güzel oyuncu paylaşımlarıyla çok konuşuldu.
Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara 'Marsel'in annesi gerçekten sen misin?', 'Nasıl bu kadar çabuk kilo verdiniz?' şeklinde yorumlar yapıldı.
İşte Cansu Tosun'un son hali ve yıllar içindeki değişimi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...