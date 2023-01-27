Cansu Dere'nin evinde korku dolu anlar! Ölümden döndü hayatının şokunu yaşadı yatak odasında çıkan yangının nedeni bakın neymiş...
Cansu Dere'nin evinde korku dolu anlar! Ölümden döndü hayatının şokunu yaşadı. Geçtiğimiz günlerde gıda zehirlenmesi yaşayan Cansu Dere bu kez de evindeki yangınla zor anlar yaşadı. Cansu Dere'den açıklama geldi, yatak odasında çıkan yangının sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar...
27.01.2023 10:13 - Son Güncelleme: 27.01.2023 10:36
Cansu Dere'nin evinde korku dolu anlar! Ölümden döndü hayatının şokunu yaşadı. Cansu Dere'nin yatak odasında çıkan yangının nedeni bakın neymiş...