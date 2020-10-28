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Cansu Dere'nin değişimi sosyal medya gündeminde! 40 yaşındaki Cansu Dere 20 yıl önce meğer...

Cansu Dere'nin yıllar önceki hali sosyal medya gündeminde. 40 yaşında olan ve doğum yapan Sinem Kobal'ın da yakın arkadaşı olarak bilinen Cansu Dere, eski haliyle magazin gündeminde yerini aldı. Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrol paylaşan ve hafızalarda 'Eyşan' karakteri ile bir bütün haline gelen başarılı oyuncu Cansu Dere'nin Miss Turkey 2000'e katılıp üçüncü olduğunu öğrenenler şaşırıyor. İşte oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çeken ve katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü olan Cansu Dere'nin değişimi...

28.10.2020 15:13 - Son Güncelleme: 28.10.2020 15:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





