Cansu Dere'nin değişimi sosyal medya gündeminde! 40 yaşındaki Cansu Dere 20 yıl önce meğer...
Cansu Dere'nin yıllar önceki hali sosyal medya gündeminde. 40 yaşında olan ve doğum yapan Sinem Kobal'ın da yakın arkadaşı olarak bilinen Cansu Dere, eski haliyle magazin gündeminde yerini aldı. Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrol paylaşan ve hafızalarda 'Eyşan' karakteri ile bir bütün haline gelen başarılı oyuncu Cansu Dere'nin Miss Turkey 2000'e katılıp üçüncü olduğunu öğrenenler şaşırıyor. İşte oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çeken ve katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü olan Cansu Dere'nin değişimi...
2000 yılında Miss Turkey yarışmasına katılan Cansu Dere, 1980 Ankara doğumlu. İlk ve orta öğrenimin İzmir'de tamamlayan Dere'nin hayatı 2000 yılında katıldığı Türkiye Güzellik Yarışması ile farklı bir dönemece girdi. Aldığı her rolün hakkını veren başarılı oyuncu Cansu Dere'nin değişimi sosyal medya gündeminde... İşte fit görünümü, küçük burnu, güzel gözleri ile dikkat çeken Cansu Dere'nin ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...