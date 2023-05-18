Cansu Dere'nin bebek gibi cildinin sırrı ifşa oldu! 42 yaşında demezsiniz! 3-4 günde bir...

Cansu Dere, gerek oyunculuğu gerekse güzelliği ile sık sık gündeme gelen isimlerden. Makyajsız hali, doğal güzelliğini açıkça gözler önüne seriyor. Sık sık doğal haliyle poz vererek güzelliğini vurgulayan Dere'nin cildinin sırrı da merak ediliyor. Ayrıca, güzelliğini atalarına borçlu olduğunu sıklıkla dile getiriyor. İşte bebek gibi gözüken cildinin püf noktaları...