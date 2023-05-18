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Haberler Magazin Cansu Dere'nin bebek gibi cildinin sırrı ifşa oldu! 42 yaşında demezsiniz! 3-4 günde bir...

Cansu Dere'nin bebek gibi cildinin sırrı ifşa oldu! 42 yaşında demezsiniz! 3-4 günde bir...

Cansu Dere, hem oyunculuğu hem de doğal güzelliğiyle sık sık konuşulan bir isim oldu. Makyajsız haliyle doğal güzelliğini gözler önüne seriyor. Sık sık doğal haliyle poz vererek güzelliğini vurgulayan Dere'nin cilt bakımının sırları da merak ediliyor. Ayrıca, güzelliğini atalarına borçlu olduğunu sıklıkla dile getiriyor. İşte bebek gibi gözüken cildinin püf noktaları...

takvim.com.tr
18.05.2023 23:12 - Son Güncelleme: 18.05.2023 23:13
42 yaşında demezsiniz! Cansu Dere’nin bebek gibi cildinin sırrı ifşa oldu! 3-4 günde bir...

Cansu Dere, gerek oyunculuğu gerekse güzelliği ile sık sık gündeme gelen isimlerden. Makyajsız hali, doğal güzelliğini açıkça gözler önüne seriyor. Sık sık doğal haliyle poz vererek güzelliğini vurgulayan Dere'nin cildinin sırrı da merak ediliyor. Ayrıca, güzelliğini atalarına borçlu olduğunu sıklıkla dile getiriyor. İşte bebek gibi gözüken cildinin püf noktaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
42 yaşında demezsiniz! Cansu Dere’nin bebek gibi cildinin sırrı ifşa oldu! 3-4 günde bir...

Cansu Dere, güzellik sırrını açıkladı! Dere, atalarından aldığı gençlik genleriyle güzel kaldığını belirtiyor...

42 yaşında demezsiniz! Cansu Dere’nin bebek gibi cildinin sırrı ifşa oldu! 3-4 günde bir...

Ayrıca, sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini ifade ediyor. Çocukluk döneminden itibaren tatlı yiyeceklere pek ilgisi olmadığını söyleyen Cansu Dere, bol miktarda sebze ağırlıklı beslenmeye öncelik verdiğini dile getiriyor.

42 yaşında demezsiniz! Cansu Dere’nin bebek gibi cildinin sırrı ifşa oldu! 3-4 günde bir...

Güzel oyuncu, diyet yapmak yerine az kalorili gıdaları tercih ettiğini ve diyet yapmaktan hoşlanmadığını belirtiyor.

42 yaşında demezsiniz! Cansu Dere’nin bebek gibi cildinin sırrı ifşa oldu! 3-4 günde bir...

Sağlıklı beslenme konusunda özenli davrandığını söyleyen Dere, çocukluk döneminden itibaren tatlı yiyeceklere pek ilgisi olmadığını söylüyor.

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