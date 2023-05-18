Cansu Dere'nin bebek gibi cildinin sırrı ifşa oldu! 42 yaşında demezsiniz! 3-4 günde bir...
Cansu Dere, hem oyunculuğu hem de doğal güzelliğiyle sık sık konuşulan bir isim oldu. Makyajsız haliyle doğal güzelliğini gözler önüne seriyor. Sık sık doğal haliyle poz vererek güzelliğini vurgulayan Dere'nin cilt bakımının sırları da merak ediliyor. Ayrıca, güzelliğini atalarına borçlu olduğunu sıklıkla dile getiriyor. İşte bebek gibi gözüken cildinin püf noktaları...
18.05.2023 23:12 - Son Güncelleme: 18.05.2023 23:13
Cansu Dere, gerek oyunculuğu gerekse güzelliği ile sık sık gündeme gelen isimlerden. Makyajsız hali, doğal güzelliğini açıkça gözler önüne seriyor. Sık sık doğal haliyle poz vererek güzelliğini vurgulayan Dere'nin cildinin sırrı da merak ediliyor. Ayrıca, güzelliğini atalarına borçlu olduğunu sıklıkla dile getiriyor. İşte bebek gibi gözüken cildinin püf noktaları...
Cansu Dere, güzellik sırrını açıkladı! Dere, atalarından aldığı gençlik genleriyle güzel kaldığını belirtiyor...
Ayrıca, sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini ifade ediyor. Çocukluk döneminden itibaren tatlı yiyeceklere pek ilgisi olmadığını söyleyen Cansu Dere, bol miktarda sebze ağırlıklı beslenmeye öncelik verdiğini dile getiriyor.