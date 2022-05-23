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Haberler Magazin Cansu Dere'den flaş açıklama! Sadakatsiz'in Asya ve Volkan'ı gerçek hayatta aşk mı yaşıyor? Caner Cindoruk sorusuna öyle bir yanıt verdi ki...

Cansu Dere'den flaş açıklama! Sadakatsiz'in Asya ve Volkan'ı gerçek hayatta aşk mı yaşıyor? Caner Cindoruk sorusuna öyle bir yanıt verdi ki...

Sadakatsiz'in final tarihi belli oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi 60. bölümüyle ekranlara veda ediyor. Final fragmanı geldi. Derin'in iyice delirmesi Asya'yı da şaşırttı. Volkan'ın aşkıyla yanıp tutuşan Derin'in sonu ölüm mü olacak? Uçurumun kenarında kendi kendine sayıklayan Derin'in yardımına yine Asya koştu. Finalde Derin'in ölüp ölmeyeceği ortaya çıkacak. Öte yandan dizi aşkının gerçek olduğu iddia edildi. Peki Cansu Dere ile Caner Cindoruk birlikte mi? Güzel oyuncudan yanıt geldi.

23.05.2022 10:39 - Son Güncelleme: 23.05.2022 10:39
Sadakatsiz’in Asya ve Volkan’ı gerçek hayatta aşk mı yaşıyor? Cansu Dere’den flaş açıklama! Caner Cindoruk sorusuna öyle bir yanıt verdi ki...

Cansu Dere Caner Cindoruk aşk mı yaşıyor? 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanmaya başlanan Sadakatsiz dizisi 60. bölümüyle 25 Nisan 2022 tarihinde final yapacak. Dizinin başrol oyuncuları hakkında ortaya bomba bir iddia atılmıştı. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un dizi aşkı gerçek mi oldu? Bir önceki gün arkadaşlarıyla Etiler'de görüntülenen güzel oyuncudan flaş açıklama geldi. Cansu Dere Caner Cindoruk iddiaları soruldu. Soru karşısında neye uğradığı şaşıran ünlü oyuncunun verdiği cevap herkesi şoke etti. İşte detaylar...

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Sadakatsiz’in Asya ve Volkan’ı gerçek hayatta aşk mı yaşıyor? Cansu Dere’den flaş açıklama! Caner Cindoruk sorusuna öyle bir yanıt verdi ki...

SADAKATSİZ İZLEYİCİLERİNE ÜZEN HABER!

Asya, Volkan ve Derin arasında geçen hikayenin sonuna gelindi. Bu hikayede güzel Asya olacak. Derin ve Volkan'ın sonu kötü oldu.

Sadakatsiz’in Asya ve Volkan’ı gerçek hayatta aşk mı yaşıyor? Cansu Dere’den flaş açıklama! Caner Cindoruk sorusuna öyle bir yanıt verdi ki...

Volkan hapsi boyladı. Derin ile Asya arasında gidip gelen Volkan Güçlü ailesiden habersiz oğlu Ali'ye ev alınca kıyamet koptu ve sonunda hapse girdi.

Sadakatsiz’in Asya ve Volkan’ı gerçek hayatta aşk mı yaşıyor? Cansu Dere’den flaş açıklama! Caner Cindoruk sorusuna öyle bir yanıt verdi ki...

Derin ise Volkan'ın itirafları sonucunda komple delirdi. Uçurumun kenarında kendi kendine konuşan Derin'in intihar edip etmeyeceği final bölümünde belli olacak.

Sadakatsiz’in Asya ve Volkan’ı gerçek hayatta aşk mı yaşıyor? Cansu Dere’den flaş açıklama! Caner Cindoruk sorusuna öyle bir yanıt verdi ki...

Asya ile muradına erdi. Derin ve Volkan'dan kurtulan Asya mutlu olsa da ikisinin başına gelenlere içten içe üzüldüğü görülüyor. Ancak intikam duygusu ile yanıp tutuşan Asya'nın geri adım atması beklenmiyor. Heyecanla beklenen final bölümü 25 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacak.

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