Cansu Dere'den flaş açıklama! Sadakatsiz'in Asya ve Volkan'ı gerçek hayatta aşk mı yaşıyor? Caner Cindoruk sorusuna öyle bir yanıt verdi ki...

Cansu Dere Caner Cindoruk aşk mı yaşıyor? 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanmaya başlanan Sadakatsiz dizisi 60. bölümüyle 25 Nisan 2022 tarihinde final yapacak. Dizinin başrol oyuncuları hakkında ortaya bomba bir iddia atılmıştı. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un dizi aşkı gerçek mi oldu? Bir önceki gün arkadaşlarıyla Etiler'de görüntülenen güzel oyuncudan flaş açıklama geldi. Cansu Dere Caner Cindoruk iddiaları soruldu. Soru karşısında neye uğradığı şaşıran ünlü oyuncunun verdiği cevap herkesi şoke etti. İşte detaylar...