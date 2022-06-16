Cansu Dere’den bikini açıklaması ilişki bombasını da patlattı ! Derin bacak dekolteli beyaz elbisesiyle büyüleyen Cansu Dere...

"VE TATİL BAŞLAR"

Tatil sezonunu açan ve mutluluğu yüzüne yansıyan güzel oyuncu, "Ve tatil başlar" notunu düştü. Dere'ye kalp emojileri gönderen takipçileri; "Bu nasıl bir tatlılık," "İşte şimdi yaz geldi", "Türkiye'nin en güzel kadını", "Mükemmelsin" ve "Hep mi güzel olunur" şeklinde övgü dolu mesajlar yazdılar.