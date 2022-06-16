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Haberler Magazin Cansu Dere’den bikini açıklaması ilişki bombasını da patlattı ! Derin bacak dekolteli beyaz elbisesiyle büyüleyen Cansu Dere...

Cansu Dere’den bikini açıklaması ilişki bombasını da patlattı ! Derin bacak dekolteli beyaz elbisesiyle büyüleyen Cansu Dere...

Başrollerini Caner Cindoruk ile Melis Sezen'le paylaştığı Sadakatsiz dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde alan Cansu Dere, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekmişti. Güneş ve denizin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, bikinisi ile iskelede sere serpe uzanarak verdiği, kendisinden görmeye pek alışkın olmadığımız bir pozu takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Önceki akşam özel bir davete katılan ünlü oyuncu, bikinili pozları ve aşk hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

16.06.2022 11:12 - Son Güncelleme: 16.06.2022 11:12
Cansu Dere’den bikini açıklaması ilişki bombasını da patlattı ! Derin bacak dekolteli beyaz elbisesiyle büyüleyen Cansu Dere...

Başrolünde yer aldığı Kanal D'nin reyting rekorları kıran 'Sadakatsiz' dizisi 25 Mayıs Çarşamba akşamı final yapan Cansu Dere, deniz kenarında kırmızı bikinisiyle çektirdiği fotoğrafları, 2.3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı.

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Cansu Dere’den bikini açıklaması ilişki bombasını da patlattı ! Derin bacak dekolteli beyaz elbisesiyle büyüleyen Cansu Dere...

"VE TATİL BAŞLAR"

Tatil sezonunu açan ve mutluluğu yüzüne yansıyan güzel oyuncu, "Ve tatil başlar" notunu düştü. Dere'ye kalp emojileri gönderen takipçileri; "Bu nasıl bir tatlılık," "İşte şimdi yaz geldi", "Türkiye'nin en güzel kadını", "Mükemmelsin" ve "Hep mi güzel olunur" şeklinde övgü dolu mesajlar yazdılar.

Cansu Dere’den bikini açıklaması ilişki bombasını da patlattı ! Derin bacak dekolteli beyaz elbisesiyle büyüleyen Cansu Dere...

"DÜNYA ÜZERİNDE BİR YERDE"

Sıcak havanın ve denizin tadını çıkaran ünlü oyuncu, daha sonra iskelede uzanırken poz verdi. Kahverengi ve siyah renkli bikinisiyle objektif karşısına geçen Dere, o anları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

Cansu Dere’den bikini açıklaması ilişki bombasını da patlattı ! Derin bacak dekolteli beyaz elbisesiyle büyüleyen Cansu Dere...

Cansu Dere'nin, "Dünya üzerinde bir yerde..." notunu düştüğü gönderi takipçileri tarafından oldukça ilgi gördü.

Cansu Dere’den bikini açıklaması ilişki bombasını da patlattı ! Derin bacak dekolteli beyaz elbisesiyle büyüleyen Cansu Dere...

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