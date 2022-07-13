Cansu Dere yine çok cesur! Bikinisini giyip çimlerin üzerinde poz verdi! En doğal haliyle sosyal medyaya damga vurdu
Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cansu Dere, yapımın final yapmasının ardından tatile çıkmıştı. Son günlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren ünlü oyuncu, bikinili pozunu Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Dere, bikinisi ile çimlerin üzerinde verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. En cesur haliyle poz veren Dere, doğal güzelliğiyle beğeni topladı. İşte Cansu Dere'nin sosyal medyada çok konuşulan tatil pozu...
13.07.2022 00:52 - Son Güncelleme: 13.07.2022 00:52
Ünlü oyuncu Cansu Dere, Asya karakterini canlandırdığı Sadakatsiz dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkmıştı.