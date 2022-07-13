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Cansu Dere yine çok cesur! Bikinisini giyip çimlerin üzerinde poz verdi! En doğal haliyle sosyal medyaya damga vurdu

Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cansu Dere, yapımın final yapmasının ardından tatile çıkmıştı. Son günlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren ünlü oyuncu, bikinili pozunu Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Dere, bikinisi ile çimlerin üzerinde verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. En cesur haliyle poz veren Dere, doğal güzelliğiyle beğeni topladı. İşte Cansu Dere'nin sosyal medyada çok konuşulan tatil pozu...

13.07.2022 00:52 - Son Güncelleme: 13.07.2022 00:52
Cansu Dere yine çok cesur! Bikinisini giyip çimlerin üzerinde poz verdi! En doğal haliyle sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü oyuncu Cansu Dere, Asya karakterini canlandırdığı Sadakatsiz dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkmıştı.

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Cansu Dere yine çok cesur! Bikinisini giyip çimlerin üzerinde poz verdi! En doğal haliyle sosyal medyaya damga vurdu

Son günlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren ünlü oyuncu, bikinili pozunu Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

Cansu Dere yine çok cesur! Bikinisini giyip çimlerin üzerinde poz verdi! En doğal haliyle sosyal medyaya damga vurdu

Dere, bikinisi ile çimlerin üzerinde verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

Cansu Dere yine çok cesur! Bikinisini giyip çimlerin üzerinde poz verdi! En doğal haliyle sosyal medyaya damga vurdu

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanan fotoğraf, kısa sürede Instagram'da hızla yayılarak gündem oldu.

Cansu Dere yine çok cesur! Bikinisini giyip çimlerin üzerinde poz verdi! En doğal haliyle sosyal medyaya damga vurdu

En cesur haliyle poz veren Dere, doğal güzelliğiyle beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun makyajsız haline iltifat yağdırdı.

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