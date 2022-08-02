Cansu Dere mini bikinisi ile paylaşınca olanlar oldu! Tüm gözler ona çevrildi! Dört bir yandan yorum yağdı tatil pozlarıyla...
Ezel dizisinde canlandırdığı Eyşan karakteriyle hafızalara kazınan ve son olarak Sadakatsiz'de Asya rolüyle izleyici karşısına çıkan Cansu Dere, yapımın final yamasının ardından soluğu tatilde almıştı. Yaz tatiline hız kesmeden devam eden ünlü oyuncu, mayo ve bikinili paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Dere, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Fit haliyle dikkat çeken Dere, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyuncunun bikinili pozu, Instagram'da hızla yayılırken dört bir yandan yorum yağdı. İşte Cansu Dere'nin o pozu...
02.08.2022 01:43 - Son Güncelleme: 02.08.2022 01:43
2000 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye 3. güzeli seçilen Cansu Dere, takip eden günlerde profesyonel mankenlik yapmaya başladı.
Anne, Sıla, El Yazısı, Muhteşem Yüzyıl, Güz Yangını gibi yapımlarda rol alan Cansu Dere, 2009'da döneme damgasını vuran Ezel dizisindeki Eyşan rolü ile hafızalara kazındı.
Son olarak Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteriyle izleyici ile buluşan ünlü oyuncu, yapımın final yamasının ardından soluğu tatilde aldı.
ak üzere ünlülerin yaşları...