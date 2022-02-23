Çanlar bu kez Sadakatsiz dizisi için çalıyor! Kanal D'nin iddialı dizisi finale mi yürüyor? 3 başrol oyuncu tek tek vedasını duyurdu! Cansu Dere...
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'de final iddiaları konuşulmaya başlandı. Sevilen dizide son olarak peş peşe ayrılıklar yaşanmaya başlandı. Önemli isimlerin ayrılık haberlerinin gelmesi üzerine dizinin artık finale doğru yol aldığı izlenimi yaratıldı. Ali İl ve Yeliz Kuvancı'nın ardından diziden ayrılan üçüncü isim ise Burak Sergen oldu. Oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Berkay Ateş, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi oyuncuları bulunduran Sadakatsiz hakkında izleyicilerin pek çoğu da artık sıkılaştığı yönünde yorumlarda bulunuyor. Peki, Sadakatsiz ne zaman final yapacak? Sadakatsiz ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler!
Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve yayınladığı günden bu yana çok konuşulan Sadakatsiz için final çanları çalıp çalmadığı merak edilmeye başlandı. Sürekli başrol oyuncularından ayrılık haberlerinin gelmesi izleyicinin kafasını karıştırdı. Oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Berkay Ateş, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi isimleri bulunduran Sadakatsiz hakkında izleyicilerin pek çoğu da sıkıcılaştığı yönünde yorumlarda bulununca kafalar allak bullak oldu. Peki, Sadakatsiz ne zaman final yapacak?
Kanal D ekranlarında yer alan Sadakatsiz dizisi son dönemde oyuncu ayrılıklarıyla gündeme gelmişti. Diziden gelen veda haberleri ile birlikte senaryoda da önemli değişiklikler olması bekleniyor.
ÜÇ ÖNEMLİ OYUNCU AYRILDI!
Ali İl ve Yeliz Kuvancı'nın sonrasında diziden ayrılan üçüncü isim ise Burak Sergen olmuştu. Sevilen dizinin 3 önemli oyuncusunu kaybetmesinin ardından dizinin hikayesinin nereye doğru ilerleyeceği merak edilmeye başlandı.