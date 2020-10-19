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Canım Kardeşim filminin küçük yıldızıydı! O zamanlar 9 yaşında olan Kahraman Kıral’ın son hali...

1973 yapım Canım Kardeşim filmi çekildiğinde 9 yaşındaydı Kahraman Kıral... Milyonları ağlatan Canım Kardeşim filminin çocuk oyuncusunun şimdiki halini görenler şaşırıyor. Unutulmaz filmde çocuk oyuncu olarak karşımıza çıkan ve herkesi ağlatan Kahraman Kıral şimdi 56 yaşında... İlkokul hayatı boyunca 15 filmde oynayan Canım Kardeşim'in çocuk oyuncusunun şimdiki hali ve yeşilçam oyuncularının son halleri...

19.10.2020 16:29 - Son Güncelleme: 19.10.2020 17:07
Canım Kardeşim filminin küçük yıldızıydı! O zamanlar 9 yaşında olan Kahraman Kıral’ın son hali...

Canım Kardeşim' adlı filmin çocuk oyuncusu şimdi ne yapıyor? Küçük yıldızın son hali görenleri şaşırttı. İşte Kahraman Kıral'ın son hali…

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Canım Kardeşim filminin küçük yıldızıydı! O zamanlar 9 yaşında olan Kahraman Kıral’ın son hali...

Kahraman, ağabeyi ve ağabeyinin dostu Halit, yokluk içinde yaşam sürmektedir. Bu sıkıntıların içerisinden çıkmak için tek umutları Kahraman'ın okuması ve hayatta bir amacının olmasıdır. Yaşadıkları yoksulluğa rağmen bir şekilde mutlu ve iyimser kalabilmeyi başaran üçlünün tüm hayatları, küçük Kahraman'ın kanser olduğunu öğrenmeleriyle beraber geri dönüşü olmayan bir biçimde sarsılır. Kahraman'ın hayatındaki son isteği ise bir televizyondur. Artık ona bir televizyon almak, geride kalan ikilinin tek amacı olmuştur.

Canım Kardeşim filminin küçük yıldızıydı! O zamanlar 9 yaşında olan Kahraman Kıral’ın son hali...

1973 yapımı filmin yönetmen koltuğunda ise usta yönetmen Ertem Eğilmez oturmaktaydı. Oyunculuk serüveni katılığı bir yarışma programı sayesinde başlayan Kıral, ilkokul hayatı boyunca 15 filmde oynadı. Dede mesleği olan mobilyacılığa yönelen Kahraman Kıral'ın son olarak bir mobilye mağazasında Genel Müdür olarak görev yaptığı bilinmekte.

İşte Canım Kardeşim filminin küçük yıldızı Kahraman Kıral başta olmak üzere Yeşilçam ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

Canım Kardeşim filminin küçük yıldızıydı! O zamanlar 9 yaşında olan Kahraman Kıral’ın son hali...

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a...

Canım Kardeşim filminin küçük yıldızıydı! O zamanlar 9 yaşında olan Kahraman Kıral’ın son hali...

İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

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