Canım Kardeşim filminin küçük yıldızıydı! O zamanlar 9 yaşında olan Kahraman Kıral’ın son hali...

Kahraman, ağabeyi ve ağabeyinin dostu Halit, yokluk içinde yaşam sürmektedir. Bu sıkıntıların içerisinden çıkmak için tek umutları Kahraman'ın okuması ve hayatta bir amacının olmasıdır. Yaşadıkları yoksulluğa rağmen bir şekilde mutlu ve iyimser kalabilmeyi başaran üçlünün tüm hayatları, küçük Kahraman'ın kanser olduğunu öğrenmeleriyle beraber geri dönüşü olmayan bir biçimde sarsılır. Kahraman'ın hayatındaki son isteği ise bir televizyondur. Artık ona bir televizyon almak, geride kalan ikilinin tek amacı olmuştur.