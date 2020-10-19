Canım Kardeşim filminin küçük yıldızıydı! O zamanlar 9 yaşında olan Kahraman Kıral’ın son hali...
1973 yapım Canım Kardeşim filmi çekildiğinde 9 yaşındaydı Kahraman Kıral... Milyonları ağlatan Canım Kardeşim filminin çocuk oyuncusunun şimdiki halini görenler şaşırıyor. Unutulmaz filmde çocuk oyuncu olarak karşımıza çıkan ve herkesi ağlatan Kahraman Kıral şimdi 56 yaşında... İlkokul hayatı boyunca 15 filmde oynayan Canım Kardeşim'in çocuk oyuncusunun şimdiki hali ve yeşilçam oyuncularının son halleri...
Kahraman, ağabeyi ve ağabeyinin dostu Halit, yokluk içinde yaşam sürmektedir. Bu sıkıntıların içerisinden çıkmak için tek umutları Kahraman'ın okuması ve hayatta bir amacının olmasıdır. Yaşadıkları yoksulluğa rağmen bir şekilde mutlu ve iyimser kalabilmeyi başaran üçlünün tüm hayatları, küçük Kahraman'ın kanser olduğunu öğrenmeleriyle beraber geri dönüşü olmayan bir biçimde sarsılır. Kahraman'ın hayatındaki son isteği ise bir televizyondur. Artık ona bir televizyon almak, geride kalan ikilinin tek amacı olmuştur.
1973 yapımı filmin yönetmen koltuğunda ise usta yönetmen Ertem Eğilmez oturmaktaydı. Oyunculuk serüveni katılığı bir yarışma programı sayesinde başlayan Kıral, ilkokul hayatı boyunca 15 filmde oynadı. Dede mesleği olan mobilyacılığa yönelen Kahraman Kıral'ın son olarak bir mobilye mağazasında Genel Müdür olarak görev yaptığı bilinmekte.
İşte Canım Kardeşim filminin küçük yıldızı Kahraman Kıral başta olmak üzere Yeşilçam ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.