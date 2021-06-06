Canım Kardeşim filminin küçük yıldızı Kahraman Kıral'ın son haline bakın! Adile Naşit, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ile rol almıştı...
Canım Kardeşim filminin küçük yıldızı Kahraman Kıral'ın son haline bakın! Adile Naşit, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ile rol almıştı başarılı oyuncu... 1973 yapım Canım Kardeşim filmi çekildiğinde 9 yaşındaydı Kahraman Kıral. Milyonları ağlatan Canım Kardeşim filminin çocuk oyuncusunun şimdiki halini görenler şaşırıyor. Unutulmaz filmde çocuk oyuncu olarak karşımıza çıkan ve herkesi ağlatan Kahraman Kıral şimdi 56 yaşında... İlkokul hayatı boyunca 15 filmde oynayan Canım Kardeşim'in çocuk oyuncusunun şimdiki hali ve yeşilçam oyuncularının son halleri...
06.06.2021 16:09
- Son Güncelleme: 07.06.2021 00:17
Canım Kardeşim filminin küçük yıldızı Kahraman Kıral'ın son haline bakın! Adile Naşit, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ile rol almıştı... O zamanlar henüz 9 yaşındaydı Kahraman Kıral...
Kahraman, ağabeyi ve ağabeyinin dostu Halit, yokluk içinde yaşam sürmektedir. Bu sıkıntıların içerisinden çıkmak için tek umutları Kahraman'ın okuması ve hayatta bir amacının olmasıdır.
Yaşadıkları yoksulluğa rağmen bir şekilde mutlu ve iyimser kalabilmeyi başaran üçlünün tüm hayatları, küçük Kahraman'ın kanser olduğunu öğrenmeleriyle beraber geri dönüşü olmayan bir biçimde sarsılır.
Kahraman'ın hayatındaki son isteği ise bir televizyondur. Artık ona bir televizyon almak, geride kalan ikilinin tek amacı olmuştur.
Canım Kardeşim adlı filmin çocuk oyuncusu şimdi ne yapıyor? Küçük yıldızın son hali görenleri şaşırttı. İşte Kahraman Kıral'ın son hali…