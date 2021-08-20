Caner Erkin’in kızı Mihran Ela’ya bakın! Şükran Ovalı o hallerini ilk kez paylaştı minik Mihran sosyal medyada ilgi odağı oldu

"Gülüşünde sakladığın hayat hep cömert davransın sana... Gözümü dolduran, kalbimi sızlatan, fütursuzca güldüren varlığına şükürler olsun canım kızım... Yürüdüğün yolda sana yük olmadan gölgen olacağıma söz veriyorum. Soran sorgulayan biri ve hakikatin teslimiyetine inanman için elimden geleni kalbimi koyarak yapacağım... Aklından düşen kalbine denk gelsin. Senin büyüdüğünü izlemek en büyük hayalim. Ben bu hayatta en çok senin annen olmayı sevdim. İyi ki doğdun Mihran Ela'm"