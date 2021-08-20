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Haberler Magazin Caner Erkin’in kızı Mihran Ela’ya bakın! Şükran Ovalı o hallerini ilk kez paylaştı minik Mihran sosyal medyada ilgi odağı oldu

Caner Erkin’in kızı Mihran Ela’ya bakın! Şükran Ovalı o hallerini ilk kez paylaştı minik Mihran sosyal medyada ilgi odağı oldu

Caner Erkin'in kızı Mihran Ela'ya bakın! Futbolcu Caner Erkin ile Ocak 2017'de nikah masasına oturan ünlü oyuncu Şükran Ovalı, 2018 yılında kızı Mihran Ela'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Kızını kameralardan uzak büyüten Ovalı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ise dikkat çekti. Mihran Ela'nın bebekliğinden günümüze görüntülerini bir araya getirdiği videoyu Instagram hesabında yayınlayan Ovalı, paylaşımının altına düştüğü duygusal notla kızının doğum gününü kutladı. Söz konusu paylaşımda Mihran Ela sevimli halleriyle ilgi odağı olurken, videoya beğeni ve yorum yağdı. İşte Şükran Ovalı'nın minik kızı Mihran Ela'nın doğum gününe özel yaptığı o paylaşım...

20.08.2021 20:14 - Son Güncelleme: 20.08.2021 20:21
Caner Erkin’in kızı Mihran Ela’ya bakın! Şükran Ovalı o hallerini ilk kez paylaştı minik Mihran sosyal medyada ilgi odağı oldu

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, futbolcu Caner Erkin ile Ocak 2017'de nikah masasına oturmuştu. Ovalı, 2018 yılında kızı Mihran Ela'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.

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Caner Erkin’in kızı Mihran Ela’ya bakın! Şükran Ovalı o hallerini ilk kez paylaştı minik Mihran sosyal medyada ilgi odağı oldu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, Instagram hesabında minik kızı Mihran Ela'nın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Caner Erkin’in kızı Mihran Ela’ya bakın! Şükran Ovalı o hallerini ilk kez paylaştı minik Mihran sosyal medyada ilgi odağı oldu

Ovalı, Mihran Ela'nın bebekliğinden günümüze görüntülerini bir araya getirdiği videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.

Caner Erkin’in kızı Mihran Ela’ya bakın! Şükran Ovalı o hallerini ilk kez paylaştı minik Mihran sosyal medyada ilgi odağı oldu

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımda Ovalı'nın kaleme aldığı duygusal satırlar dikkat çekti. Ünlü oyuncu, şu sözlerle kızının doğum gününü kutladı:

Caner Erkin’in kızı Mihran Ela’ya bakın! Şükran Ovalı o hallerini ilk kez paylaştı minik Mihran sosyal medyada ilgi odağı oldu

"Gülüşünde sakladığın hayat hep cömert davransın sana... Gözümü dolduran, kalbimi sızlatan, fütursuzca güldüren varlığına şükürler olsun canım kızım... Yürüdüğün yolda sana yük olmadan gölgen olacağıma söz veriyorum. Soran sorgulayan biri ve hakikatin teslimiyetine inanman için elimden geleni kalbimi koyarak yapacağım... Aklından düşen kalbine denk gelsin. Senin büyüdüğünü izlemek en büyük hayalim. Ben bu hayatta en çok senin annen olmayı sevdim. İyi ki doğdun Mihran Ela'm"

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