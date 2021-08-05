Canan Ergüder kanserle mücadele ediyordu son haliyle sosyal medya gündeminde! İşte yeni imajıyla Canan Ergüder...
Meme kanseri ile mücadele eden başarılı oyuncu Canan Ergüder'in son haline sosyal medyada destek mesajları yağdı. Geçtiğimiz nisan ayından itibaren meme kanseriyle mücadele eden 44 yaşındaki ünlü oyuncu, rol aldığı diziye veda etmiş ve yüksek tuttuğu morali ile sevenlerinden takdir toplamıştı. Zaman zaman bandanalı fotoğrafları ile takipçilerinin karşısına çıkan 1 çocuk annesi Canan Ergüder, yeni imajıyla sosyal medya gündeminde.
05.08.2021 14:39
- Son Güncelleme: 05.08.2021 14:51
Meme kanseri ile mücadele eden oyuncu Canan Ergüder son haliyle sosyal medya gündeminde! Geçtiğimiz nisan ayından itibaren meme kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu, rol aldığı 'Menajerimi Ara' dizisinde 'Feris' karakterini canlandırıyordu.
"ALIŞMADIĞIM RENKLERLE TANIŞTIM ÇOK MUTLUYUM"
Güzel oyuncu, Instagram hesabından zaman zaman bandanalı fotoğraflarını paylaşarak, hayranlarına tedavi süreciyle ilgili bilgi veriyor. Uzun sarı saçlarına veda eden Canan Ergüder, yeni saç tasarımıyla hayranlarının karşısına çıktı.