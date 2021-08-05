Canan Ergüder kanserle mücadele ediyordu son haliyle sosyal medya gündeminde! İşte yeni imajıyla Canan Ergüder...

44 yaşındaki bir çocuk annesi Ergüder, tedavisi için ekip arkadaşlarına ve izleyiciye veda ederek diziden ayrılmıştı. Hemen tedavisine başlayan ve moralini yüksek tutan Canan Ergüder'in gördüğü kemoterapi tedavisinden sonra saçları döküldü.