Canan Ergüder 'iyi ki benim annemsin’ dedi görenlerin ağzı açık kaldı: "Annesi değil de ablası gibi yani yaş farkı yok gibi"
Canan Ergüder 'iyi ki benim annemsin' dedi görenlerin ağzı açık kaldı. Geçtiğimiz yıl meme kanserini atlatan oyuncu Canan Ergüder (44), sağlığına kavuştu. Sosyal medya hesabından annesi ile fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncuya kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. Canan Ergüder ve annesini yan yana görenler; "Annesi değil de ablası gibi yani yaş farkı yok gibi" yorumları yaptı.
01.05.2022 11:45 - Son Güncelleme: 01.05.2022 11:52
Canan Ergüder 'iyi ki benim annemsin' dedi görenlerin ağzı açık kaldı, "Annesi değil de ablası gibi yani yaş farkı yok gibi" yorumları havada uçuştu.
Geçtiğimiz yıl Menajerimi Ara dizisinden ayrılarak, kanser tedavisi için hastaneye yatan Canan Ergüder, kanseri yendi. Ünlü oyuncu meslek hayatına kaldığı yerden devam ediyor.
Son olarak annesi Rukiye Ergüder ile fotoğraflarını paylaşan Canan'a yorum ve beğeni yağdı. İşte başta Canan Ergüder'in annesi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin anneleri...