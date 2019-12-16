Can Yaman'a 'yürümedim koştum hatta zıpladım' diyen Ebru Polat'tan şaşırtan açıklamalar!

Güzel şarkıcı Can Yaman'ın güneşlenirken verdiği poza, "Maşallah! Olan var olmayan var. Bunu gördükçe insanın evdekine yemek veresi gelmez! Bir de bizimkiler o tipleriyle kaprisli, tripli. Boş yere kahır çekiyoruz" şeklinde yorum yapmıştı.

Ebru Polat'ın yaptığı yorum uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Can Yaman ise İtalya'nın ardından Yunanistan ve İspanya'da da gündem olmuştu.