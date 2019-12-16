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Can Yaman'a 'yürümedim koştum hatta zıpladım' diyen Ebru Polat'tan şaşırtan açıklamalar!

Ebru Polat katıldığı bir magazin programında Can Yaman hakkında yaptığı açıklamalarla şaşırttı. Şarkıcı Ebru Polat, Can Yaman'ın İtalya'daki fotoğrafına yaptığı yorum hatırlatılınca hemen ne düşündüğünü söyledi. "Adama yürümedim, koştum hatta zıpladım" diyen Polat, Yaman'ın son açıklamalarını ve hareketlerini çok kaba bulduğunu ifade etti. İşte Ebru Polat'ın Can Yaman açıklaması...

16.12.2019 16:37 - Son Güncelleme: 16.12.2019 16:46
Can Yaman'a 'yürümedim koştum hatta zıpladım' diyen Ebru Polat'tan şaşırtan açıklamalar!

Şarkıcı Ebru Polat, bir magazin programına konuk oldu. Can Yaman'a yaptığı yorumun masaya yatırıldığı anlarda, şarkıcının cevabı şaşırttı.

Can Yaman'a 'yürümedim koştum hatta zıpladım' diyen Ebru Polat'tan şaşırtan açıklamalar!

"Adama yürümedim, koştum hatta zıpladım" diyen şarkıcı, neden vazgeçtiğini de söyledi. Can Yaman'ın son açıklamalarını ve hareketlerini çok kaba bulan Polat, "Kadınlara nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Çok kaba, hiç o şekilde düşünmemiştim onu. İnsan, kendisini nasıl bitiririn örneği oldu Can Yaman" sözleriyle düşünlerini paylaştı.

Can Yaman'a 'yürümedim koştum hatta zıpladım' diyen Ebru Polat'tan şaşırtan açıklamalar!

Güzel şarkıcı Can Yaman'ın güneşlenirken verdiği poza, "Maşallah! Olan var olmayan var. Bunu gördükçe insanın evdekine yemek veresi gelmez! Bir de bizimkiler o tipleriyle kaprisli, tripli. Boş yere kahır çekiyoruz" şeklinde yorum yapmıştı.

Ebru Polat'ın yaptığı yorum uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Can Yaman ise İtalya'nın ardından Yunanistan ve İspanya'da da gündem olmuştu.

Can Yaman'a 'yürümedim koştum hatta zıpladım' diyen Ebru Polat'tan şaşırtan açıklamalar!

Binlerce İspanyol hayranı Can Yaman'ı havaalanında karşılaşmış, izdihama neden olan ünlü oyuncunun bu görüntüleri 'cast çalışması' olarak yorumlanmıştı.

Can Yaman'a 'yürümedim koştum hatta zıpladım' diyen Ebru Polat'tan şaşırtan açıklamalar!

CAN YAMAN SKANDALLARI

Can Yaman son günlerde yaptığı açıklamalarla gündemde kalmayı başarıyor. Önceki gün ortaya çıkan ve bir kadına karşı çirkin sözler sarf eden Yaman bu kez sert kayaya çarptı.

İlk açıklama ise menajerinden geldi. İşte Can Yaman'ın skandal sözleri...

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