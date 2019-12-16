Can Yaman'a 'yürümedim koştum hatta zıpladım' diyen Ebru Polat'tan şaşırtan açıklamalar!
Ebru Polat katıldığı bir magazin programında Can Yaman hakkında yaptığı açıklamalarla şaşırttı. Şarkıcı Ebru Polat, Can Yaman'ın İtalya'daki fotoğrafına yaptığı yorum hatırlatılınca hemen ne düşündüğünü söyledi. "Adama yürümedim, koştum hatta zıpladım" diyen Polat, Yaman'ın son açıklamalarını ve hareketlerini çok kaba bulduğunu ifade etti. İşte Ebru Polat'ın Can Yaman açıklaması...
16.12.2019 16:37
- Son Güncelleme: 16.12.2019 16:46
"Adama yürümedim, koştum hatta zıpladım" diyen şarkıcı, neden vazgeçtiğini de söyledi. Can Yaman'ın son açıklamalarını ve hareketlerini çok kaba bulan Polat, "Kadınlara nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Çok kaba, hiç o şekilde düşünmemiştim onu. İnsan, kendisini nasıl bitiririn örneği oldu Can Yaman" sözleriyle düşünlerini paylaştı.
Güzel şarkıcı Can Yaman'ın güneşlenirken verdiği poza, "Maşallah! Olan var olmayan var. Bunu gördükçe insanın evdekine yemek veresi gelmez! Bir de bizimkiler o tipleriyle kaprisli, tripli. Boş yere kahır çekiyoruz" şeklinde yorum yapmıştı.
Ebru Polat'ın yaptığı yorum uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Can Yaman ise İtalya'nın ardından Yunanistan ve İspanya'da da gündem olmuştu.
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