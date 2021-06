Can Bonomo ile Öykü Karayel'in oğlu denizle buluştu! İşte annesinin kucağında babasına gülücükler atan Roman Bonomo...

Can Bonomo ile Öykü Karayel'in oğlu denizle buluştu! Annesinin kucağında babasına gülücükler atan Roman Bonomo'nun yüzü ilk kez göründü. Yaz sezonunu Çeşme'de açan Can Bonomo ve Öykü Karayel geçen cuma günü plajdaydı. Öğlen saatlerinde denize giren çift, minik bebeği de el ve ayaklarını suya sokarak serinletti. İşte Can Bonomo ile Öykü Karayel'in oğlu Roman Bonomo...

27.06.2021 08:56 - Son Güncelleme: 27.06.2021 08:56