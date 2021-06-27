Can Bonomo ile Öykü Karayel'in oğlu denizle buluştu! İşte annesinin kucağında babasına gülücükler atan Roman Bonomo...

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30 yaşındaki Öykü Karayel, eşi Can Bonomo ve kucaklarında oğulları ile arkadaşlarına poz verdikten sonra locasına geçti.

Daha önce baba olma hissiyatıyla ilgili, "Çok başka bir duygu... " diyen 34 yaşındaki şarkıcı, kısa bir yüzüşün ardından ailesinin yanına döndü.