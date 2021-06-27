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Can Bonomo ile Öykü Karayel'in oğlu denizle buluştu! İşte annesinin kucağında babasına gülücükler atan Roman Bonomo...

Can Bonomo ile Öykü Karayel'in oğlu denizle buluştu! Annesinin kucağında babasına gülücükler atan Roman Bonomo'nun yüzü ilk kez göründü. Yaz sezonunu Çeşme'de açan Can Bonomo ve Öykü Karayel geçen cuma günü plajdaydı. Öğlen saatlerinde denize giren çift, minik bebeği de el ve ayaklarını suya sokarak serinletti. İşte Can Bonomo ile Öykü Karayel'in oğlu Roman Bonomo...

27.06.2021 08:56 - Son Güncelleme: 27.06.2021 08:56
Can Bonomo ile Öykü Karayel'in oğlu denizle buluştu! İşte annesinin kucağında babasına gülücükler atan Roman Bonomo...

2018'de nikah masasına oturan Can Bonomo ile Öykü Karayel, iki ay önce bebekleri Roman'ı kucaklarına almıştı. Tatil sezonunu Çeşme'de açan ünlü çift, oğullarını denize sokarken objektiflere yansıdı. Can Bonomo ile Öykü Karayel'in oğlu denizle buluştu! İşte annesinin kucağında babasına gülücükler atan Roman Bonomo...


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Can Bonomo ile Öykü Karayel'in oğlu denizle buluştu! İşte annesinin kucağında babasına gülücükler atan Roman Bonomo...

Mutlu bir evlilikleri olan oyuncu Öykü Karayel ile şarkıcı Can Bonomo, Çeşme'ye tatile gittiler. İkili, önceki gün minik oğulları Roman ile birlikte özel bir beachte görüntülendi.

Can Bonomo ile Öykü Karayel'in oğlu denizle buluştu! İşte annesinin kucağında babasına gülücükler atan Roman Bonomo...

ROMAN'IN DENİZ KEYFİ
Öğle saatlerinde arkadaşları ile buluşan Karayel ile Bonomo, hemen bebeklerini denize soktu ve on dakika Roman'la vakti geçirdiler.

Can Bonomo ile Öykü Karayel'in oğlu denizle buluştu! İşte annesinin kucağında babasına gülücükler atan Roman Bonomo...

Oğlunun ayaklarına, eli ile su atan Can Bonomo, bir ara iki aylık Roman'ı kucağına aldı. Halinden oldukça memnun görünen Roman, bir ara annesinin kucağında babasına bakarak gülümsemesi objektiflere yansıdı.

Can Bonomo ile Öykü Karayel'in oğlu denizle buluştu! İşte annesinin kucağında babasına gülücükler atan Roman Bonomo...

FOTOĞRAF ÇEKİNDİLER
30 yaşındaki Öykü Karayel, eşi Can Bonomo ve kucaklarında oğulları ile arkadaşlarına poz verdikten sonra locasına geçti.
Daha önce baba olma hissiyatıyla ilgili, "Çok başka bir duygu... " diyen 34 yaşındaki şarkıcı, kısa bir yüzüşün ardından ailesinin yanına döndü.