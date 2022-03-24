'Can Ayşecik' dizisinin sarışın maviş gözlü çocuk yıldızı Ecem Kanun son haliyle ortalığı salladı! Henüz 7 yaşında ünlü olmuştu şimdi evli...
'Can Ayşecik' dizisinin sarışın maviş gözlü çocuk yıldızı Ecem Kanun son haliyle ortalığı salladı! Henüz 7 yaşında ünlü olmuştu. Şimdilerde eşi ile sosyal medyada sık sık takipçilerinin karşısına çıkan Ecem Kanun Instagram gündeminde. 90'larda yayınlanan 'Can Ayşecik' dizisinde 'Ayşecik' karakterine hayat veren Ecem Kanun, güzelliği ile hayran bırakıyor. İşte Ecem Kanun'un son hali ve eşi ile verdiği dikkat çeken pozlar...
24.03.2022 09:39 - Son Güncelleme: 24.03.2022 09:42
'Can Ayşecik' dizisinin sarışın maviş gözlü çocuk yıldızı Ecem Kanun son haliyle ortalığı salladı! Henüz 7 yaşında ünlü olmuştu şimdi evli...
1994 yılında yayınlanan Can Ayşecik dizisinde 'Ayşecik' karakterini canlandıran çocuk yıldız Ecem Kanun, şimdilerde 32 yaşında bir genç kız... Ecem Kanun, hayatından kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.
1989 yılında doğan Ecem Kanun, 1994 yılında yer aldığı 'Can Ayşecik' dizisinden sonra oyunculuğu bıraktı.
Ecem Kanun'un ailesi, kızlarının eğitim hayatına öncelik vererek oyunculuk kariyerini sonlandırdı.
Şimdilerde Kaan Alibali ile evli olan Kanun, eşiyle mutluluk pozlarını Instagram hesabından paylaşıyor.