Camdaki Kız'ın Rafet'i Tamer Levent'in oğlu da meğer oyuncuymuş! O dizide karşımızdaymış dizinin Rafet Koroğlu'su...
Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız'ın, dediğim dedik babası Rafet Koroğlu'nu canlandırıyor şu sıralar usta oyuncu Tamer Levent. 71 yaşındaki oyuncu bu zamana kadar sayısız dizi ve filmde rol aldı. Bir dönem eşini aldattığı haberleriyle gündeme gelen Tamer Levent hakkında herkesi şaşırtan bir gerçek daha ortaya çıktı. Meğer Tamer Levent'in oğlu da bir dönem oyunculuk yapan ve ekranlardan tanıdığımız bir isimmiş. İşte detaylar...
30.12.2021 13:23
- Son Güncelleme: 30.12.2021 13:23
Şimdilerde Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Rafet Koroğlu karakteriyle ekranlarda yer alıyor 71 yaşındaki usta oyuncu Tamer Levent. Türkiye'de oyunculuk adına dizi ve filmleri yanı sıra pek çok projeye de imzasını atan Tamer Levent, Seynan Levent'le 1982 yılında evlendi.
Tamer Levent'in oğlu da oyuncu çıktı. Şimdilerde ekranda yer almasa da bir döneme damgasını vuran, Türkiye'nin ilk günlük dizisi olan Ferhunde Hanımlar'da rol aldığı ortaya çıktı. Bakın ki bu isim. İşte başta Tamer Levent olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.