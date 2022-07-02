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Haberler Magazin Camdaki Kız'ın Rafet Koroğlu'su Tamer Levent'ten bir kadınla öpüştüğü karelere savunma 'montaj bu aslında prova' Erişim engeli...

Camdaki Kız'ın Rafet Koroğlu'su Tamer Levent'ten bir kadınla öpüştüğü karelere savunma 'montaj bu aslında prova' Erişim engeli...

Camdaki Kız dizisinde Rafet Koroğlu karakterini canlandıran Tamer Levent'in genç bir kadınla bir mekanda öpüştüğü fotoğraflar günlerce konuşulmuştu magazin gündeminde. Tamer Levent, bu haberlere ve görüntülere erişim engeli getirilmesi için mahkeme yolunu tutmuştu geçtiğimiz günlerde. Ünlü oyuncu basına sızan fotoğrafların montajlandığını, söz konusu öpüşmenin ise sette yapılan bir provadan ibaret olduğunu söyledi.

02.07.2022 11:52 - Son Güncelleme: 02.07.2022 11:52
Camdaki Kız’ın Rafet Koroğlu’su Tamer Levent’ten bir kadınla öpüştüğü karelere savunma ’montaj bu aslında prova’ Erişim engeli...

Geçtiğimiz yıllarda genç bir kızı dudaklarından öperken yakalanan oyuncu Tamer Levent, çıkan haberlere erişim engeli getirilmesi talebinde bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Camdaki Kız’ın Rafet Koroğlu’su Tamer Levent’ten bir kadınla öpüştüğü karelere savunma ’montaj bu aslında prova’ Erişim engeli...

Oyuncu set sırasında prova yapıldığını, çekilen fotoğrafın ise montajlandığını belirtti. Ancak mahkeme oyuncunun talebini reddetti

Camdaki Kız’ın Rafet Koroğlu’su Tamer Levent’ten bir kadınla öpüştüğü karelere savunma ’montaj bu aslında prova’ Erişim engeli...

Evli ve iki çocuk babası olan 66 yaşındaki oyuncu Tamer Levent, geçtiğimiz yıllarda genç bir kızı dudaklarından öperken objektiflere yakalanmıştı.

Camdaki Kız’ın Rafet Koroğlu’su Tamer Levent’ten bir kadınla öpüştüğü karelere savunma ’montaj bu aslında prova’ Erişim engeli...

Bu olay sonrası magazin gündemine bomba gibi düşen Levent, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan haberlere erişim engeli getirilmesi talebinde bulundu.

Camdaki Kız’ın Rafet Koroğlu’su Tamer Levent’ten bir kadınla öpüştüğü karelere savunma ’montaj bu aslında prova’ Erişim engeli...

Ünlü oyuncu hakimliğe sunduğu başvuru dilekçesinde; basına sızan fotoğrafların montajlanmış olduğunu, söz konusu öpüşmenin ise sette yapılan bir provadan ibaret olduğunu söyledi.

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