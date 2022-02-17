Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in kardeşiyle olan benzerliği akıl alır gibi değil! Abisi adeta Burcu'nun erkek versiyonu
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız, 2.sezonuyla izleyici karşına çıkıyor. Kırmızı Oda dizisinde birlikte rol aldıktan sonra bu uyumlarını Camdaki Kız dizisine taşıyan Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu, günün en çok merak edilen isimlerinden. 32 yaşındaki başarılı oyuncu Burcu Biricik güzelliğiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. Emre Yetkin'le mutlu bir evliliği olan Burcu Biricik hakkında araştırma yapanlar kardeşini görünce inanamadı. İşte başta Burcu Biricik olmak üzere ünlülerin kardeşleri.
17.02.2022 11:31
- Son Güncelleme: 17.02.2022 11:31
Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 yılında Antalya Elmalı'da dünyaya gelmiştir. Burcu Biricik, lisans eğitimini İzmir Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamıştır. İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda ve kısa filmlerde rol almıştır.
Ekranın güzel yüzü Burcu Biricik'in ağabeyini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Burcu ve ağabeyinin benzerliği öyle böyle değil. İşte başta Burcu Biricik olmak üzere ünlülerin kardeşleri.