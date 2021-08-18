Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik kendini çayıra çimene attı 'boşa çıkmayan yegane aşk!' Makyajsız en doğal haliyle...
Camdaki Kız'nın Nalan'ı Burcu Biricik ortalığı salladı. Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burcu Biricik, sezon finalinin ardından eşi Emre Yetkin'le tatile çıkmıştı. Sonunda tatil bitti ve Burcu Biricik sete çıktı. Burcu Biricik, sosyal medya hesabından "Tabiat aşkı" notuyla yeşilliklerin içinde çektirdiği fotoğraflarını paylaştı. Doğal güzelliğiyle her fırsatta adından söz ettiren oyuncunun pozları da kısa sürede büyük ilgi gördü.
18.08.2021 13:36
- Son Güncelleme: 18.08.2021 13:36
Oyuncu Burcu Biricik, son dönemin en gözde oyuncuları arasında yer alıyor. Son dönemde "Kırmızı Oda" dizisinde hayat verdiği 'Boncuk' karakteriyle hayranlarını mest eden Burcu Biricik, şimdilerde "Camdaki Kız" dizisinin başrol karakteri olan 'Nalan'ı canlandırıyor.
Instagram'ı aktif olarak kullanan Burcu Biricik, çekimler için gittiği bir çiftlikte çekilen karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.