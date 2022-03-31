Camdaki Kız’ın Muzo’su Enis Arıkan’ın kardeşi de fenomen oldu çıktı! Ablasının güzelliği bir ’maşallah’ hak ediyor meğer Enis...

Kitaptaki bilgilere göre; Muzaffer ailenin küçük oğludur. Önce Sedat, sonra Suat ve en son Muzaffer doğmuştur. Dizide kitaptaki Suat, Selen karakterine dönüşmüştür. Kitapta Hayri'nin anlattığı bilgilere göre; Muzaffer için kitapta Kambur Muzo denilmektedir. Hiç görülmez, odası uzay istasyonu gibidir. Koroğlu ondan utanır. Muzaffer ve Suat ikizdir, annesinin karnındayken Suat Muzaffer'in üstünde kalmıştır ve o yüzden kamburdur.

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