Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu görenleri kendine hayran bıraktı! 'Küçük Cio' Hık demiş babasının burnundan düşmüş
Youtube'de yayınlanan dizi ile ünlenen Cihangir Ceyhan şimdilerde Camdaki Kız dizisinde Hayri rolüyle büyük beğeni topluyor. En büyük çıkışını ise Çukur dizisindeki Azer rolü ile yakalayan ünlü oyuncu özel hayatıyla gündeme geldi. Evli ve bir çocuk babası olan Ceyhan sosyal medya hesabından oğlunu paylaştı. Hayranlarından 'Maşallah' yorumları geldi. Bazı hayranları da ünlü oyuncunun eski dizisindeki Cio karakterine atıtfta bulunarak 'Küçük Cio' notunu düştü. İşte sosyal medyayı sallayan o fotoğraflar...
Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu görenleri kendine hayran bıraktı. Sıfır 1, Çukur, Alev Alev dizilerinde oynayan Cihangir son olarak Camdaki Kız dizisinde Hayri rolü ile karşımıza çıktı. Sezon finali yapan dizinin yeni bölümleri beklenirken yakışıklı oyuncunun sosyal medya paylaşımları sık sık gündem oluyor.
Cihangir Ceyhan, başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili ve Öner Erkan'ın paylaştığı Çukur dizisinde Azer rolü ile başarılı bir performansa imza atmıştı.
Dizi final olduktan sonra Alev Alev dizisinde başrol oynayan Cihangir dizi tutmayınca final kararı sonrası Camdaki Kız dizisine transfer oldu.
Şimdilerde Camdaki Kız dizisinde Hayri rolü ile çok beğenilen oyuncu zaman zaman sosyal medya hesabından özel hayatıyla ilgili paylaşımlar yapıyor.