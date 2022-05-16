Vav TV İzle
Haberler Magazin Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi spor salonunda bakın nasıl ter döktü! Kaslı vücudu olay oldu “Yıllara meydan okuyor”

Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi spor salonunda bakın nasıl ter döktü! Kaslı vücudu olay oldu “Yıllara meydan okuyor”

Başrolünü Burcu Biricik'in üstlendiği Camdaki Kız dizisinde Cana karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hande Ataizi, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Spor salonunda paylaşım yapan Ataizi, vücut çalıştığı anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınladı. Kası vücuduyla dikkat çeken Ataizi, sosyal medyayı sallarken "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıldı. İşte Hande Ataizi'nin sosyal medyada gündem olan o paylaşımı...

16.05.2022 21:16 - Son Güncelleme: 16.05.2022 21:23
Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi spor salonunda bakın nasıl ter döktü! Kaslı vücudu olay oldu “Yıllara meydan okuyor”

Şimdilerde Camdaki Kız dizisinde Cana karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hande Ataizi, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi spor salonunda bakın nasıl ter döktü! Kaslı vücudu olay oldu “Yıllara meydan okuyor”

Spor salonunda paylaşım yapan Ataizi, vücut çalıştığı anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınladı.

Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi spor salonunda bakın nasıl ter döktü! Kaslı vücudu olay oldu “Yıllara meydan okuyor”

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ataizi'nin paylaşımı, kısa sürede beğeni ve yorum alarak Instagram'da gündem oldu.

Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi spor salonunda bakın nasıl ter döktü! Kaslı vücudu olay oldu “Yıllara meydan okuyor”

Ataizi, sosyal medyayı sallarken "Yıllara meydan okuyor", "Hiç yaşlanmıyor" yorumları yapıldı.

Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi spor salonunda bakın nasıl ter döktü! Kaslı vücudu olay oldu “Yıllara meydan okuyor”

İşte Hande Ataizi'nin sosyal medyada gündem olan o paylaşımı...

SON DAKİKA