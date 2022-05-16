Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi spor salonunda bakın nasıl ter döktü! Kaslı vücudu olay oldu “Yıllara meydan okuyor”
Başrolünü Burcu Biricik'in üstlendiği Camdaki Kız dizisinde Cana karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hande Ataizi, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Spor salonunda paylaşım yapan Ataizi, vücut çalıştığı anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınladı. Kası vücuduyla dikkat çeken Ataizi, sosyal medyayı sallarken "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıldı. İşte Hande Ataizi'nin sosyal medyada gündem olan o paylaşımı...
16.05.2022 21:16 - Son Güncelleme: 16.05.2022 21:23
Şimdilerde Camdaki Kız dizisinde Cana karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hande Ataizi, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.