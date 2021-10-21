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Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi bakın kaç yaşındaymış! Gerçeği duyan inanamadı Burcu Biricik ile arasındaki farkı dikkat çekti

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun üstlendiği Camdaki Kız dizisinde Cana karakterini canlandıran Hande Ataizi, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. 1996 yılında Mum Kokulu Kadınlar isimli film ile adını duyuran ve ardından birçok yapımda rol alan Ataizi, hem özel hayatı hem kariyeriyle her dönem gündem olmayı başardı. Yıllardır televizyon ekranlarında izlediğimiz ünlü oyuncunun yaşı da merak konusu oldu. Ataizi hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun yaşını duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan Ataizi'nin rol arkadaşı Burcu Biricik ile arasındaki fark da dikkat çekti. Bakın Hande Ataizi kaç yaşındaymış...

21.10.2021 23:07 - Son Güncelleme: 21.10.2021 23:07
Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi bakın kaç yaşındaymış! Gerçeği duyan inanamadı Burcu Biricik ile arasındaki farkı dikkat çekti

1996 yılında Mum Kokulu Kadınlar isimli film ile adını duyuran ve ardından birçok yapımda rol alan Ataizi, son olarak Camdaki Kız dizisinde Cana karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

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Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi bakın kaç yaşındaymış! Gerçeği duyan inanamadı Burcu Biricik ile arasındaki farkı dikkat çekti

Yıllardır televizyon ekranlarında izlediğimiz ünlü oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. Hem özel hayatı hem kariyeriyle her dönem gündem olmayı başaran Ataizi'nin özellikle yaşı merak edildi.

Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi bakın kaç yaşındaymış! Gerçeği duyan inanamadı Burcu Biricik ile arasındaki farkı dikkat çekti

Ataizi hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun yaşını duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan Ataizi'nin rol arkadaşı Burcu Biricik ile arasındaki fark da dikkat çekti.

Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi bakın kaç yaşındaymış! Gerçeği duyan inanamadı Burcu Biricik ile arasındaki farkı dikkat çekti

İşte başta Hande Ataizi olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi bakın kaç yaşındaymış! Gerçeği duyan inanamadı Burcu Biricik ile arasındaki farkı dikkat çekti

Merve Dizdar - 25 Haziran 1986

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