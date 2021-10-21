Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi bakın kaç yaşındaymış! Gerçeği duyan inanamadı Burcu Biricik ile arasındaki farkı dikkat çekti
Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun üstlendiği Camdaki Kız dizisinde Cana karakterini canlandıran Hande Ataizi, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. 1996 yılında Mum Kokulu Kadınlar isimli film ile adını duyuran ve ardından birçok yapımda rol alan Ataizi, hem özel hayatı hem kariyeriyle her dönem gündem olmayı başardı. Yıllardır televizyon ekranlarında izlediğimiz ünlü oyuncunun yaşı da merak konusu oldu. Ataizi hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun yaşını duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan Ataizi'nin rol arkadaşı Burcu Biricik ile arasındaki fark da dikkat çekti. Bakın Hande Ataizi kaç yaşındaymış...
21.10.2021 23:07
- Son Güncelleme: 21.10.2021 23:07
1996 yılında Mum Kokulu Kadınlar isimli film ile adını duyuran ve ardından birçok yapımda rol alan Ataizi, son olarak Camdaki Kız dizisinde Cana karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
Ataizi hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun yaşını duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan Ataizi'nin rol arkadaşı Burcu Biricik ile arasındaki fark da dikkat çekti.