Camdaki Kız'dan ayrılan Yüsra Geyik'in spor pozları sosyal medyayı salladı! Kardeşlerim'in Akif'inden olay yorum: "Ruh hastası"
Camdaki Kız'dan ayrılan Yüsra Geyik'in spor pozları sosyal medyayı salladı! Arka Sokaklar'ın ardından Camdaki Kız serüveni kısa süren Yüsra Geyik, paylaşımları ile gündeme bomba gibi düştü. Kardeşlerim dizisinin Akif'i Celil Nalçakan, Yüsra Geyik'in Instagram'dan paylaştığı spor karelerine verdiği "Ruh hastası" yorumuyla dikkat çekti. 31 yaşındaki Geyik, ünlü oyuncuya bakın nasıl yanıt verdi.
27.01.2022 16:20
- Son Güncelleme: 27.01.2022 16:25
"RUH HASTASI"
Camdaki Kız'dan ayrılan Yüsra Geyik'in spor pozları sosyal medyayı salladı! Kardeşlerim'in Akif'inden olay yorum...
Arka Sokaklar'da 15 yıl boyunca Zeliha karakterine hayat veren Yüsra Geyik Camdaki Kız'a dahil olmuştu. Oyuncunun Burcu Biricik, Nur Sürer, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergeç, Enis Arıkan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız'daki serüveni kısa sürdü.