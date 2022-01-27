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Haberler Magazin Camdaki Kız'dan ayrılan Yüsra Geyik'in spor pozları sosyal medyayı salladı! Kardeşlerim'in Akif'inden olay yorum: "Ruh hastası"

Camdaki Kız'dan ayrılan Yüsra Geyik'in spor pozları sosyal medyayı salladı! Kardeşlerim'in Akif'inden olay yorum: "Ruh hastası"

Camdaki Kız'dan ayrılan Yüsra Geyik'in spor pozları sosyal medyayı salladı! Arka Sokaklar'ın ardından Camdaki Kız serüveni kısa süren Yüsra Geyik, paylaşımları ile gündeme bomba gibi düştü. Kardeşlerim dizisinin Akif'i Celil Nalçakan, Yüsra Geyik'in Instagram'dan paylaştığı spor karelerine verdiği "Ruh hastası" yorumuyla dikkat çekti. 31 yaşındaki Geyik, ünlü oyuncuya bakın nasıl yanıt verdi.

27.01.2022 16:20 - Son Güncelleme: 27.01.2022 16:25
Camdaki Kız’dan ayrılan Yüsra Geyik’in spor pozları sosyal medyayı salladı! Kardeşlerim’in Akif’inden olay yorum: Ruh hastası

"RUH HASTASI"

Camdaki Kız'dan ayrılan Yüsra Geyik'in spor pozları sosyal medyayı salladı! Kardeşlerim'in Akif'inden olay yorum...

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Camdaki Kız’dan ayrılan Yüsra Geyik’in spor pozları sosyal medyayı salladı! Kardeşlerim’in Akif’inden olay yorum: Ruh hastası

Arka Sokaklar'da 15 yıl boyunca Zeliha karakterine hayat veren Yüsra Geyik Camdaki Kız'a dahil olmuştu. Oyuncunun Burcu Biricik, Nur Sürer, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergeç, Enis Arıkan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız'daki serüveni kısa sürdü.

Camdaki Kız’dan ayrılan Yüsra Geyik’in spor pozları sosyal medyayı salladı! Kardeşlerim’in Akif’inden olay yorum: Ruh hastası

İddialara göre güzel oyuncunun ön plana çıkmasının bazı başrol oyuncularının tepkisini çektiğini ve bu nedenle rolün ömrünün kısa sürdüğünü belirtti. Bu iddialar gündemdeyken ünlü oyuncu konuya dair konuşmasa da paylaşımlarına devam etti.

Camdaki Kız’dan ayrılan Yüsra Geyik’in spor pozları sosyal medyayı salladı! Kardeşlerim’in Akif’inden olay yorum: Ruh hastası

Yüsra Geyik spor yaptığı çeşitli anları paylaşarak "Yürüyen uçak" yorumunda bulundu. Oyuncu Celil Nalçakan ise güzel oyuncuya "Ruh hastası" dedi.

Camdaki Kız’dan ayrılan Yüsra Geyik’in spor pozları sosyal medyayı salladı! Kardeşlerim’in Akif’inden olay yorum: Ruh hastası

Yüsra Geyik ise bu yoruma "Yok yok demeyelim öyle hayır hayır değilim" yanıtını verdi.

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