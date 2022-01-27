Camdaki Kız'dan ayrılan Yüsra Geyik'in spor pozları sosyal medyayı salladı! Kardeşlerim'in Akif'inden olay yorum: "Ruh hastası"

İddialara göre güzel oyuncunun ön plana çıkmasının bazı başrol oyuncularının tepkisini çektiğini ve bu nedenle rolün ömrünün kısa sürdüğünü belirtti. Bu iddialar gündemdeyken ünlü oyuncu konuya dair konuşmasa da paylaşımlarına devam etti.