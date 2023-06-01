Camdaki Kız Nalan ünlü olmadan önce bambaşkaymış! Estetikli diyenler haklı çıktı! İşte Burcu Biricik’in eski hali...

Ünlü oyuncu Burcu Biricik'in eski halini gören şaşkına döndü! Camdaki Kız dizisinde 'Nalan' rolüne hayat veren Burcu Biricik başarılı oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da ilgi odağı. 2016 yılında Emre Yetkin ile dünyaevine giren güzel oyuncu şimdilerde 34 yaşında. Biricik'in 23 yaşındayken katıldığı oyunculuk yarışmasındaki hali ortaya çıktı. Oyuncunun eski halini görenler tanımakta bir hayli zorluk çekti.