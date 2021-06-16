Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral'ın annesine bakın kızlarına taş çıkartıyor! İşte 'güzellik genetik' dedirten Sebahat Soral...
Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral'ın annesine bakın kızlarına taş çıkartıyor! 8 yaşında yetim kalan Leyla karakteri ile uzun bir süre sonra izleyici karşısına çıkan 30 yaşındaki Bensu Soral 23 Mart 1991 tarihinde dünyaya geldi. Modellik geçmişine de sahip olan Soral 2018 yılında iş adamı Hakan Baş ile dünyaevine girdi. Bedirhan adında bir erkek ikizi olan Bensu'nun ablası herkesin yakından tanıdığı ünlü oyuncu Hande Soral. Cam Tavanlar dizisinde oyuncu Kubilay Aka ile birlikte rol alan Bensu Soral'ın annesi Sebahat Soral güzelliği ile hayran bırakıyor. İşte güzelliğiyle kızlarının pabucunu dama atan Bensu Soral'ın annesi Sebahat Soral başta olmak üzere ünlülerin anneleri...
8 yaşında yetim kalmasıyla hayatı alt üst olan Leyla'nın hayat mücadelesi hiç bitmemiş, Leyla bugüne tırnaklarıyla kazıyarak gelmiştir. Zeki, çalışkan ve disiplinli bir kadındır. Güzelliği ile değil, işiyle ön plana çıkmak ister. Erkeklerden uzak durur, sadece ipleri kendi elinde tuttuğu ilişkilere izin verir. Her olayı yenmek ve yenilmek olarak görür ve yenilmekten nefret eder. Leyla, tam kariyerinin zirvesine ulaşacakken her şeye yeniden başlamak zorunda kalır ancak bu defa cam tavanları yıkacaktır.