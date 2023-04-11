Çakıl bebek Nisan Aktaş’ın son halini görenler zamanın nasıl geçtiğine hayret ediyor! Çocuktan Al Haberi’de 3 yaşındaydı şimdi 9 yaşında

İlk olarak 1998 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Çocuktan Al Haberi programı ardından Evrim Akın'ın sunumuyla devam etti. 22 Eylül 2019 yılında final yaparak ekrana veda eden programın konsepti, 3 ile 5 yaş arasındaki çocuklara yöneltilen sorularla ilerliyordu. Ailelerin sevdiği programlar arasında yer alan Çocuktan Al Haberi'nde bazı çocuklar cevapları ve sempatiklikleriyle öne çıktı.