Çakıl bebek Nisan Aktaş’ın son hali şoke etti! Zaman geçip gidiyor Çocuktan Al Haberi’nde 3 yaşındaydı artık 9 yaşında koca kız

Daha dün el kadar olan 'Çakıl bebek' Nisan Aktaş artık koskocaman bir kız...

İlk olarak 1998 yılında Berna Laçin'in sunumuyla Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Çocuktan Al Haberi programı ardından Evrim Akın'ın sunumuyla devam etti. 22 Eylül 2019 yılında final yaparak ekrana veda eden programın konsepti, 3 ile 5 yaş arasındaki çocuklara yöneltilen sorularla ilerliyordu. Ailelerin sevdiği programlar arasında yer alan Çocuktan Al Haberi'nde bazı çocuklar cevapları ve sempatiklikleriyle öne çıktı.