Çakıl Bebek Nisan Aktaş büyüdü koca kız oldu! O zamanlar 3 yaşındaydı şimdi gören tanıyamıyor! Çocuktan Al Haberi'nin yıldızlarından...

Bir döneme damgasını vuran, ekranları başında kahkaha ve sevgi seline boğan yarışma programı "Çocuktan Al Haberi"nin sevimli minikleri, aradan geçen yıllar içerisinde büyüdü ve bambaşka hayatlara yelken açtılar. Unutulmaz anıları ve iç ısıtan samimiyetiyle hafızalarımıza kazınan bu programın en sevilen simalarından biri de şüphesiz "Çakıl Bebek" lakaplı Nisan Aktaş'tı. Peki minik Nisan şimdi nasıl görünüyor dersiniz? İşte yılların eskitemediği o tatlı mı tatlı Nisan'ın son hali...