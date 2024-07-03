Çakıl Bebek Nisan Aktaş büyüdü koca kız oldu! O zamanlar 3 yaşındaydı şimdi gören tanıyamıyor! Çocuktan Al Haberi'nin yıldızlarından...

Bir döneme damgasını vuran, ekranları başında kahkaha ve sevgi seline boğan yarışma programı "Çocuktan Al Haberi"nin sevimli minikleri, aradan geçen yıllar içerisinde büyüdü ve bambaşka hayatlara yelken açtılar. Unutulmaz anıları ve iç ısıtan samimiyetiyle hafızalarımıza kazınan bu programın en sevilen simalarından biri de şüphesiz "Çakıl Bebek" lakaplı Nisan Aktaş'tı. Peki minik Nisan şimdi nasıl görünüyor dersiniz? İşte yılların eskitemediği o tatlı mı tatlı Nisan'ın son hali...
Minik yarışmacıların içtenliği, masumiyeti ve esprileriyle renk kattığı program, her yaştan izleyiciye keyifli anlar yaşatmıştı. İşte o unutulmaz isimlerden biri olan Nisan Aktaş, güzelliğiyle ve "büyümüş de küçülmüş" tavırlarıyla izleyenlerin gönlünde taht kurmuştu.
Evrim Akın'ın sunuculuk koltuğunda oturduğu sezonda programa katılan Nisan, sempatik tavırları, akıl dolu cevapları ve duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
O dönem herkesin yanaklarını sıkmak isteyeceği kadar tatlı bir minikti Nisan. Hatta o kadar sevilmişti ki, programda sarf ettiği sözler hala sosyal medyada paylaşılıyor, videoları milyonlarca kez izleniyor.