Çağlar Ökten ile evlilik hazırlığındaki Seda Sayan’a can dostu Safiye Soyman’dan düğün hediyesi! ’Bacım yeni gelin’ dedi itiraf etti

"SEDA, ÇAĞLAR'A ÇOK AŞIK"

Son günlerdeki değişimiyle adından söz ettiren Safiye Soyman, konuk olduğu programda arkadaşının nikahı hakkında da konuştu.Yakın arkadaşı Seda Sayan'ın nikah masasına oturacağı Çağlar Ökten'i yere göğe sığdıramayan Soyman, Seda Sayan dopdulu bir insandır. Çok mutlu olsun. Damadı çok sevdim, çok efendi. Birbirlerine çok yakışıyorlar çok da aşıklar. Çağlar çok kültürlü bir çocuk. Seda Sayan, Çağlar'a çok aşık. Tabii bunun karşılığını aldığı için. Seda Sayan'ı her konuda uyardım ve haklı da çıktım. Kendisi çok akıllı bir insan ve düşünür, tartar. Çağlar'la ilgili araştırma yapmadım. Çünkü Enbe Orkestrası'nda solist gelen biri. Boş bir çocuk değil" dedi.