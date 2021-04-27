Çağlar Ertuğrul, Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı’nı diline doladı! İlginç isteğiyle böyle ti’ye aldı

Çağlar Ertuğrul, Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı'nı diline doladı! Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul, Bali'de bir adadan başka bir adaya gitmek için ek sefer koydurtarak için uçak kaldırtan Mohammed Alsaloussi'dan ilginç bir istekte bulundu. Ertuğrul, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak Şeyma Subaşı ile Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yi ti'ye aldı. İşte Çağlar Ertuğrul'un Mohammed Alsaloussi'den ilginç isteği…

27.04.2021 13:57 - Son Güncelleme: 27.04.2021 13:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





