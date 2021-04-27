Çağlar Ertuğrul, Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı’nı diline doladı! İlginç isteğiyle böyle ti’ye aldı
Çağlar Ertuğrul, Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı'nı diline doladı! Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul, Bali'de bir adadan başka bir adaya gitmek için ek sefer koydurtarak için uçak kaldırtan Mohammed Alsaloussi'dan ilginç bir istekte bulundu. Ertuğrul, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak Şeyma Subaşı ile Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yi ti'ye aldı. İşte Çağlar Ertuğrul'un Mohammed Alsaloussi'den ilginç isteği…
27.04.2021 13:57
- Son Güncelleme: 27.04.2021 13:57
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken Çağlar Ertuğrul, Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı'nı diline doladı.
Twitter hesabında paylaşımda bulunana Ertuğrul, Şeyma Subaşı için ek sefer koydurtarak uçak kaldırtan Mohammed Alsaloussi'dan ilginç bir istekte bulundu.
Ünlü oyuncu, "Katrilyarder Mısırlı sevgiliden rica etsek, sinema salonu kapatır mı? Yeni 'Mortal Kombat'ı büyük perdede izlemek istiyorum" ifadelerini kullanarak Subaşı ile sevgilisini ti'ye aldı.
"YANLIŞLIKLA BİRİNİN KAPATTIĞI VAPURA BİNDİM"
Geçtiğimiz günlerde ise Şebnem Bozoklu, konuyla ilgili esprili bir paylaşımda bulunmuştu. Bindiği vapuru boş gören Şebnem Bozoklu, Şeyma Subaşı'na gönderme yapmıştı.
NE OLMUŞTU?
Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak kendisi ve kızı Melisa'nın yolculuk yapabilmesi için Mısırlı milyarder sevgilisinin özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alıp uçak kapattığını açıklamıştı.