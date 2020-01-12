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Çağla Şıkel'in gizli sevgilisi ortaya çıktı! İşte "Kalbimi aşka kapattım" diyen Çağla Şıkel'in sevgilisi

Çağla Şıkel, yıllar süren yalnızlığına son noktayı koydu. 2 çocuk annesi ünlü manken Çağla Şıkel'in, bir süredir barmen Aydın Gürhan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Çağla Şıkel, eşi Emre Altuğ ile 5 yıl önce boşandıktan sonra kalbini aşka kapattığını belirtmişti. O gün bu yana adı kimseyle anılmayan Çağla Şıkel, yalnızlığa veda edip Aydın Gürhan ile yeni bir ilişkiye adım attı. Ünlü manken geçtiğimiz günlerde ilk kez sosyal medyada sevgilisinin fotoğrafını paylaştı ama hemen sildi. Bu gizli aşkı sadece ikilinin arkadaşları biliyor. Barmen Aydın Gürhan, kendisini miksolojist (özel reçetelerle kokteyl yapan kişi) olarak tanımlıyor. İşte Emre Altuğ'un eski eşi Çağla Şıkel'in yeni sevgilisi...

12.01.2020 11:42 - Son Güncelleme: 12.01.2020 12:04
Çağla Şıkel'in gizli sevgilisi ortaya çıktı! İşte Kalbimi aşka kapattım diyen Çağla Şıkel'in sevgilisi

ÇAĞLA'DAN 5 YIL SONRA BİR İLK

Çağla Şıkel, eşi Emre Altuğ ile 5 yıl önce boşanınca kalbini aşka kapatmıştı. O gün bugündür adı kimseyle anılmayan ünlü manken, yalnızlığa veda edip barmen Aydın Gürhan ile yeni bir ilişkiye adım attı. Aydın Gürhan ile aşk yaşayan Çağla Şıkel'in yakın arkadaşlarının bu ilişkiyi bilgiği öğrenildi. Peki Çağla Şıkel'in sevgilisi Aydın Gürhan kimdir?

Çağla Şıkel'in gizli sevgilisi ortaya çıktı! İşte Kalbimi aşka kapattım diyen Çağla Şıkel'in sevgilisi

O BİR KOORDİNATÖR

Gürhan, bir süredir bir beach ve lüks restoranın koordinatörlüğünü yapıyor. Şıkel, geçtiğimiz günlerde ilk kez sosyal medyada sevgilisinin fotoğrafını paylaştı ama hemen sildi. Bu gizli aşkı sadece ikilinin arkadaşları biliyor. Barmen Aydın Gürhan, kendisini miksolojist (özel reçetelerle kokteyl yapan kişi) olarak tanımlıyor.

İşte başta Çağla Şıkel olmak üzere ünlülerin sevgilileri...

Çağla Şıkel'in gizli sevgilisi ortaya çıktı! İşte Kalbimi aşka kapattım diyen Çağla Şıkel'in sevgilisi

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Çağla Şıkel'in gizli sevgilisi ortaya çıktı! İşte Kalbimi aşka kapattım diyen Çağla Şıkel'in sevgilisi
Çağla Şıkel'in gizli sevgilisi ortaya çıktı! İşte Kalbimi aşka kapattım diyen Çağla Şıkel'in sevgilisi

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