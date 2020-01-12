Çağla Şıkel'in gizli sevgilisi ortaya çıktı! İşte "Kalbimi aşka kapattım" diyen Çağla Şıkel'in sevgilisi
Çağla Şıkel, yıllar süren yalnızlığına son noktayı koydu. 2 çocuk annesi ünlü manken Çağla Şıkel'in, bir süredir barmen Aydın Gürhan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Çağla Şıkel, eşi Emre Altuğ ile 5 yıl önce boşandıktan sonra kalbini aşka kapattığını belirtmişti. O gün bu yana adı kimseyle anılmayan Çağla Şıkel, yalnızlığa veda edip Aydın Gürhan ile yeni bir ilişkiye adım attı. Ünlü manken geçtiğimiz günlerde ilk kez sosyal medyada sevgilisinin fotoğrafını paylaştı ama hemen sildi. Bu gizli aşkı sadece ikilinin arkadaşları biliyor. Barmen Aydın Gürhan, kendisini miksolojist (özel reçetelerle kokteyl yapan kişi) olarak tanımlıyor. İşte Emre Altuğ'un eski eşi Çağla Şıkel'in yeni sevgilisi...
ÇAĞLA'DAN 5 YIL SONRA BİR İLK
Çağla Şıkel, eşi Emre Altuğ ile 5 yıl önce boşanınca kalbini aşka kapatmıştı. O gün bugündür adı kimseyle anılmayan ünlü manken, yalnızlığa veda edip barmen Aydın Gürhan ile yeni bir ilişkiye adım attı. Aydın Gürhan ile aşk yaşayan Çağla Şıkel'in yakın arkadaşlarının bu ilişkiyi bilgiği öğrenildi. Peki Çağla Şıkel'in sevgilisi Aydın Gürhan kimdir?
O BİR KOORDİNATÖR
Gürhan, bir süredir bir beach ve lüks restoranın koordinatörlüğünü yapıyor. Şıkel, geçtiğimiz günlerde ilk kez sosyal medyada sevgilisinin fotoğrafını paylaştı ama hemen sildi. Bu gizli aşkı sadece ikilinin arkadaşları biliyor. Barmen Aydın Gürhan, kendisini miksolojist (özel reçetelerle kokteyl yapan kişi) olarak tanımlıyor.
İşte başta Çağla Şıkel olmak üzere ünlülerin sevgilileri...