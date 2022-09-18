Çağla Şıkel'den olay itiraf! Mehmet Dinçerler'in psikolojik şiddetine maruz kalan Hadise'nin ardından o da konuştu: "Ben de yaşadım..."
Çağla Şıkel'den olay itiraf! Mehmet Dinçerler'in baskısına uğrayan Hadise'nin ardından Şıkel de konuştu. Hadise, psikolojik baskı gördüğü gerekçesiyle 4.5 aylık eşi Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açmıştı. Hadise'nin açıklamaları ile ilgili konuşan ünlü model Çağla Şıkel itirafıyla gündeme bomba gibi düştü. Şıkel, "Psikolojik şiddet gördüm, bunu uzun bir süre sonra anladım" dedi. İşte detaylar...
"BEN DE YAŞADIM..."
Çağla Şıkel'den olay itiraf! Mehmet Dinçerler'in psikolojik şiddetine maruz kalan Hadise'nin ardından o da konuştu.
Şıkel "Sorulmadan yapıldığı için haberler, bu anlamda çok kırgınım. Keşke sorulsaydı ve haber yapılsaydı da benim ailem, beni sevenler, arkadaş çevrem maruz kalmış olmazdı. Haber yapıldıktan sonra sorulması bence çok saçma bir şey. Ama hayatımda kimse yok. Geçen gün de bir arkadaş ortamında hep birlikteydik, Burak vardı, Tolga vardı Edis vardı. Biz sürekli görüşen insanlarız. Böyle bir şey asla olamaz. Sormadan inatla böyle bir şeyi yazmaya devam ediyorlar. Buyurun yazsınlar. Bu benden bir şey götürmez, bana bir şey getirmez. Çünkü yalan, olmayan bir şey, var olmayan bir şey. Bu senaryotik bir şey, bu sebeple de beni zerre kadar ilgilendirmiyor bu yazılanlar." açıklamasında bulundu.