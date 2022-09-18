Çağla Şıkel'den olay itiraf! Mehmet Dinçerler'in psikolojik şiddetine maruz kalan Hadise'nin ardından o da konuştu: "Ben de yaşadım..."

Şıkel "Sorulmadan yapıldığı için haberler, bu anlamda çok kırgınım. Keşke sorulsaydı ve haber yapılsaydı da benim ailem, beni sevenler, arkadaş çevrem maruz kalmış olmazdı. Haber yapıldıktan sonra sorulması bence çok saçma bir şey. Ama hayatımda kimse yok. Geçen gün de bir arkadaş ortamında hep birlikteydik, Burak vardı, Tolga vardı Edis vardı. Biz sürekli görüşen insanlarız. Böyle bir şey asla olamaz. Sormadan inatla böyle bir şeyi yazmaya devam ediyorlar. Buyurun yazsınlar. Bu benden bir şey götürmez, bana bir şey getirmez. Çünkü yalan, olmayan bir şey, var olmayan bir şey. Bu senaryotik bir şey, bu sebeple de beni zerre kadar ilgilendirmiyor bu yazılanlar." açıklamasında bulundu.