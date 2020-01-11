Çağla Şıkel'den aşk bombası! Çağla Şıkel ve Aydın Gürhan sevgili mi? Çağla Şıkel'in sevgilisi Aydın Gürhan kimdir?

O BİR KOORDİNATÖR

Gürhan, bir süredir bir beach ve lüks restoranın koordinatörlüğünü yapıyor. Şıkel, geçtiğimiz günlerde ilk kez sosyal medyada sevgilisinin fotoğrafını paylaştı ama hemen sildi. Bu gizli aşkı sadece ikilinin arkadaşları biliyor.