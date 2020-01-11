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Çağla Şıkel'den aşk bombası! Çağla Şıkel ve Aydın Gürhan sevgili mi? Çağla Şıkel'in sevgilisi Aydın Gürhan kimdir?

Türkiye'nin beğenilen isimlerinden biri olan sunucu, oyuncu, model Çağla Şıkel'den 5 yıl sonra bir ilk... 2008 yılında şarkıcı Emre Altuğ ile evlenen, bu evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan 41 yaşındaki Çağla Şıkel, 2015 yılında boşanmıştı. O gün bugündür adı kimseyle dahi anılmayan Çağla Şıkel aşk bombasını patlattı. Çağla Şıkel'in barmen Aydın Gürhan ile aşk yaşadığı iddia edildi. Çağla Şıkel bir süre önce Aydın Gürhan'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmış ancak dakikalar sonra silmişti. Peki Çağla Şıkel ve Aydın Gürhan sevgili mi? Çağla Şıkel'in sevgilisi olduğu iddia edilen Aydın Gürhan kimdir?

11.01.2020 11:34 - Son Güncelleme: 11.01.2020 11:41
Çağla Şıkel'den aşk bombası! Çağla Şıkel ve Aydın Gürhan sevgili mi? Çağla Şıkel'in sevgilisi Aydın Gürhan kimdir?

Çağla Şıkel, yıllar süren yalnızlığına son noktayı koydu. Ünlü manken, bir süredir barmen Aydın Gürhan ile gizli ilişki yaşıyor

Çağla Şıkel'den aşk bombası! Çağla Şıkel ve Aydın Gürhan sevgili mi? Çağla Şıkel'in sevgilisi Aydın Gürhan kimdir?

5 YIL SONRA BİR İLK

Çağla Şıkel, eşi Emre Altuğ ile 5 yıl önce boşanınca kalbini aşka kapatmıştı. O gün bugündür adı kimseyle anılmayan ünlü manken, yalnızlığa veda edip barmen Aydın Gürhan ile yeni bir ilişkiye adım attı.

Çağla Şıkel'den aşk bombası! Çağla Şıkel ve Aydın Gürhan sevgili mi? Çağla Şıkel'in sevgilisi Aydın Gürhan kimdir?

O BİR KOORDİNATÖR

Gürhan, bir süredir bir beach ve lüks restoranın koordinatörlüğünü yapıyor. Şıkel, geçtiğimiz günlerde ilk kez sosyal medyada sevgilisinin fotoğrafını paylaştı ama hemen sildi. Bu gizli aşkı sadece ikilinin arkadaşları biliyor.

Çağla Şıkel'den aşk bombası! Çağla Şıkel ve Aydın Gürhan sevgili mi? Çağla Şıkel'in sevgilisi Aydın Gürhan kimdir?

O BİR KOORDİNATÖR

Gürhan, bir süredir bir beach ve lüks restoranın koordinatörlüğünü yapıyor. Şıkel, geçtiğimiz günlerde ilk kez sosyal medyada sevgilisinin fotoğrafını paylaştı ama hemen sildi. Bu gizli aşkı sadece ikilinin arkadaşları biliyor.

Çağla Şıkel'den aşk bombası! Çağla Şıkel ve Aydın Gürhan sevgili mi? Çağla Şıkel'in sevgilisi Aydın Gürhan kimdir?

Aydın Gürhan ise konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Gürhan, çıkan haberleri yalanlayarak "Öyle bir şey yok" dedi.

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