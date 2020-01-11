Çağla Şıkel'den aşk bombası! Çağla Şıkel ve Aydın Gürhan sevgili mi? Çağla Şıkel'in sevgilisi Aydın Gürhan kimdir?
Türkiye'nin beğenilen isimlerinden biri olan sunucu, oyuncu, model Çağla Şıkel'den 5 yıl sonra bir ilk... 2008 yılında şarkıcı Emre Altuğ ile evlenen, bu evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan 41 yaşındaki Çağla Şıkel, 2015 yılında boşanmıştı. O gün bugündür adı kimseyle dahi anılmayan Çağla Şıkel aşk bombasını patlattı. Çağla Şıkel'in barmen Aydın Gürhan ile aşk yaşadığı iddia edildi. Çağla Şıkel bir süre önce Aydın Gürhan'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmış ancak dakikalar sonra silmişti. Peki Çağla Şıkel ve Aydın Gürhan sevgili mi? Çağla Şıkel'in sevgilisi olduğu iddia edilen Aydın Gürhan kimdir?
11.01.2020 11:34
- Son Güncelleme: 11.01.2020 11:41
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