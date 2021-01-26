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Çağla Şıkel'den 'aşı sonrası koronavirüse yakalandı' iddialarına yanıt! Küçük oğlu Uzay ile...

Çağla Şıkel'den 'aşı sonrası koronavirüse yakalandı' iddialarına yanıt geldi. Küçük oğlu Uzay ile koronavirüse yakalandığı iddia edilen Çağla Şıkel Aralık ayında koronavirüs aşısı yaptırmış ve o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. İki çocuk annesi manken Çağla Şıkel ve oğlu Uzay'ın koronavirüse yakalandığı iddiasının ardından ünlü isimden test sonuçlu açıklama geldi.

26.01.2021 12:35 - Son Güncelleme: 26.01.2021 13:11
Çağla Şıkel'den 'aşı sonrası koronavirüse yakalandı' iddialarına yanıt! Küçük oğlu Uzay ile...

ÇAĞLA ŞIKEL VE OĞLU 'KORONA'YA MI YAKALANDI?

Çağla Şıkel'den 'aşı sonrası koronavirüse yakalandı' iddialarına yanıt! Küçük oğlu Uzay ile koronavirüse yakalandığı iddia edilen Çağla Şıkel Instagram'dan yanıt verdi.

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Çağla Şıkel'den 'aşı sonrası koronavirüse yakalandı' iddialarına yanıt! Küçük oğlu Uzay ile...

Aralık ayında koronavirüs aşısı için gönüllü olan manken ve sunucu Çağla Şıkel'in koronavirüse yakalandığı öne sürüldü. Şıkel'in küçük oğlu Uzay'ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi.

Çağla Şıkel'den 'aşı sonrası koronavirüse yakalandı' iddialarına yanıt! Küçük oğlu Uzay ile...

"SONUCUM NEGATİF"

Hızla yayılan haberler sonrasında Şıkel'den ilk açıklama geldi. Ünlü manken, "Temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık, sonucum negatif." dedi.

Çağla Şıkel'den 'aşı sonrası koronavirüse yakalandı' iddialarına yanıt! Küçük oğlu Uzay ile...

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Çağla Şıkel'den 'aşı sonrası koronavirüse yakalandı' iddialarına yanıt! Küçük oğlu Uzay ile...

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