Çağla Şıkel'den 'aşı sonrası koronavirüse yakalandı' iddialarına yanıt! Küçük oğlu Uzay ile...

Çağla Şıkel'den 'aşı sonrası koronavirüse yakalandı' iddialarına yanıt geldi. Küçük oğlu Uzay ile koronavirüse yakalandığı iddia edilen Çağla Şıkel Aralık ayında koronavirüs aşısı yaptırmış ve o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. İki çocuk annesi manken Çağla Şıkel ve oğlu Uzay'ın koronavirüse yakalandığı iddiasının ardından ünlü isimden test sonuçlu açıklama geldi.

26.01.2021 12:35 - Son Güncelleme: 26.01.2021 13:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





