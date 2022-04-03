Çağla Şıkel yine kaçamadı! Erciyes'in zirvesinde o isimle yakalanmıştı aşk iddialarına yanıt veren Çağla: "Yine yakalandık"

Hürriyet'in haberine göre; Ünlü manken, hayatına girecek erkekte aradığı özellikler sorulunca da şöyle dedi: "Ben başarılı insan seviyorum. Çalışkan ve disiplinli olmalı. Benim hayatımda biri olacaksa, beni etkileyecekse, başarılı olması lazım. Aşk hayatı çok önemli ama her şey kısmet."