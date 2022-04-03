RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Çağla Şıkel yine kaçamadı! Erciyes'in zirvesinde o isimle yakalanmıştı aşk iddialarına yanıt veren Çağla: "Yine yakalandık"

Çağla Şıkel yine kaçamadı! Erciyes'in zirvesinde o isimle yakalanmıştı aşk iddialarına yanıt veren Çağla: "Yine yakalandık"

Çağla Şıkel yine kaçamadı! Erciyes'in zirvesinde o isimle yakalanmıştı ünlü manken... Aşk iddialarına yanıt veren Çağla, önceki gece Bebek'te bir mekanda eğlencedeydi. Çıkışta gazetecilere yakalanmamak için kalabalığın arasından çıkan model, bir anda flaşların patlamasıyla, "Yine yakalandık" diyerek, kahkaha attı. nlü model ve sunucu Çağla Şıkel, 2008 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı Emre Altuğ ile 2015'te boşanmıştı. Bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu dünyaya getiren Şıkel'in son olarak uzun zaman sonra kalbinin kapılarını açtığı ileri sürülmüştü. Sık sık Erciyes'e giden Çağla Şıkel'in, buradaki ünlü bir otelin sahibi Deniz Şahin ile yakınlaştığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çağla Şıkel, işadamı Deniz Şahin'le aşk yaşadığı haberlerine cevap vermişti.

03.04.2022 10:33 - Son Güncelleme: 03.04.2022 10:37
Çağla Şıkel yine kaçamadı! Erciyes’in zirvesinde o isimle yakalanmıştı aşk iddialarına yanıt veren Çağla: Yine yakalandık

"YİNE YAKALANDIK"

Çağla Şıkel yine kaçamadı! Erciyes'in zirvesinde o isimle yakalanmıştı aşk iddialarına yanıt veren Çağla önceki gece Bebek'te bir mekanda eğlencedeydi. Çıkışta gazetecilere yakalanmamak için kalabalığın arasından çıkan model, bir anda flaşların patlamasıyla, "Yine yakalandık" diyerek, kahkaha attı. Güzel sunucu, Bebek'te başka bir mekana giriş yaptı.

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Çağla Şıkel yine kaçamadı! Erciyes’in zirvesinde o isimle yakalanmıştı aşk iddialarına yanıt veren Çağla: Yine yakalandık

Emre Altuğ ile Çağla Şıkel, 2008 yılında nikah masasına oturmuş ve 2015'te evliliklerini sonlandırmıştı. Boşandıktan sonra hakkında çıkan aşk iddialarını her seferinde yalanlayan ünlü manken, geçtiğimiz aylarda oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı haberleriyle gündem olmuş, bu iddiaları "Sadece arkadaşız" diyerek yalanlamıştı.

Çağla Şıkel yine kaçamadı! Erciyes’in zirvesinde o isimle yakalanmıştı aşk iddialarına yanıt veren Çağla: Yine yakalandık

Öte yandan; Çağla Şıkel, işadamı Deniz Şahin'le aşk yaşadığı haberlerine cevap verdi. Şıkel, iddiaya "Hayatımda kimse yok. Böyle gizli saklı şeyleri de sevmiyorum. Hayatımda biri olursa seve seve söylerim. Artık 20 yaşında değiliz. Bu öyle isteyince olan bir şey de değil" yanıtını verdi.

Çağla Şıkel yine kaçamadı! Erciyes’in zirvesinde o isimle yakalanmıştı aşk iddialarına yanıt veren Çağla: Yine yakalandık

Hürriyet'in haberine göre; Ünlü manken, hayatına girecek erkekte aradığı özellikler sorulunca da şöyle dedi: "Ben başarılı insan seviyorum. Çalışkan ve disiplinli olmalı. Benim hayatımda biri olacaksa, beni etkileyecekse, başarılı olması lazım. Aşk hayatı çok önemli ama her şey kısmet."

Çağla Şıkel yine kaçamadı! Erciyes’in zirvesinde o isimle yakalanmıştı aşk iddialarına yanıt veren Çağla: Yine yakalandık

Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in son olarak uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu.

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