Çağla Şıkel 'yaz başlamıştır' dedi siyah bikinili pozu sosyal medyayı salladı! Sporu aksatmayan Çağla'dan kas şov!
Çağla Şıkel 'yaz başlamıştır' dedi siyah bikinili pozu sosyal medyayı salladı! Sporu aksatmayan Çağla, fit vücudu ve kaslı görünümü ile dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta bir takipçisinin, "taş gibisiniz nasıl oluyor bu söyleyin ben de hanımıma söyleyeyim" yorumuna verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düşen ve sosyal medyadan kendisine destek yağan 2 çocuk annesi Şıkel, bu kez de yaz tatili paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. 2008-2015 yılları arasında evli kaldığı şarkıcı Emre Altuğ'dan Kuzey ve Uzay adında iki erkek evlada sahip olan manken Çağla Şıkel, fit halini düzenli beslenme ve spora borçlu. İşte sosyal medyanın konuştuğu 42 yaşındaki Çağla Şıkel'in bikinili pozu...
14.06.2021 09:09
- Son Güncelleme: 14.06.2021 09:15
SPORU AKSATMAYAN ÇAĞLA'DAN KAS ŞOV!
Çağla Şıkel 'yaz başlamıştır' dedi siyah bikinili pozu sosyal medyayı salladı! Ünlü sunucu Çağla Şıkel, tatil sezonunu açtı. Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte soluğu Çeşme'de aldı.
Cep yakan fiyatlar nedeni ile 'Bu sene plajlara gidilmez' diyen Çağla Şıkel, bikinili pozları ile sosyal medyada adından söz ettirdi.
Tatilde bile sporu aksatmayan Çağla Şıkel'in nasıl beslendiği ve formunu nasıl koruduğu merak ediliyor.
ÇAĞLA'DAN TAKİPÇİSİNE AYAR!
Geçtiğimiz hafta bir takipçisinden gelen 'taş gibisiniz nasıl oluyor bu söyleyin ben de hanımıma söyleyeyim' yoruma verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düşen Çağla, fit görünümü ile sık sık gündeme geliyor.
"SİZİN GİBİ ADAMLARDAN UZAK DURARAK"
Geçen hafta bir erkek takipçisi ünlü modele, "Taş gibisin maşallah! Gün geçtikçe güzelleşen tek kişi sizsiniz. nasıl oluyor bu? Bana söyleyin, ben de hanımıma söyleyeyim" yorumunu yazdı.