Çağla Şıkel 'yaz başlamıştır' dedi siyah bikinili pozu sosyal medyayı salladı! Sporu aksatmayan Çağla'dan kas şov!

Çağla Şıkel 'yaz başlamıştır' dedi siyah bikinili pozu sosyal medyayı salladı! Sporu aksatmayan Çağla, fit vücudu ve kaslı görünümü ile dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta bir takipçisinin, "taş gibisiniz nasıl oluyor bu söyleyin ben de hanımıma söyleyeyim" yorumuna verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düşen ve sosyal medyadan kendisine destek yağan 2 çocuk annesi Şıkel, bu kez de yaz tatili paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. 2008-2015 yılları arasında evli kaldığı şarkıcı Emre Altuğ'dan Kuzey ve Uzay adında iki erkek evlada sahip olan manken Çağla Şıkel, fit halini düzenli beslenme ve spora borçlu. İşte sosyal medyanın konuştuğu 42 yaşındaki Çağla Şıkel'in bikinili pozu...

14.06.2021 09:09 - Son Güncelleme: 14.06.2021 09:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





