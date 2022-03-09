Çağla Şıkel siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Fit haliyle dikkat çekti 'Yandı buralar'
Çağla Şıkel siyah sütyenini üzerine giydiği transparan üstüyle sosyal medyayı salladı! Üniversite öğrencisi genç kadınlar için Toplum Gönülleri yararına düzenlenen "Geleceğin Güçlü Kadınları" gecesinde sunuculuk yapan Çağla Şıkel, tercih ettiği siyah elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınladı. Vücudunu saran transparan elbisesiyle etkinlikte boy gösteren ünlü sunucu ve model Şıkel'in paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Fit halitle dikkat çeken Şıkel'e takipçilerinden binlerce beğeni geldi. İşte Çağla Şıkel'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
09.03.2022 01:20 - Son Güncelleme: 09.03.2022 01:20