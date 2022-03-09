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Çağla Şıkel siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Fit haliyle dikkat çekti 'Yandı buralar'

Çağla Şıkel siyah sütyenini üzerine giydiği transparan üstüyle sosyal medyayı salladı! Üniversite öğrencisi genç kadınlar için Toplum Gönülleri yararına düzenlenen "Geleceğin Güçlü Kadınları" gecesinde sunuculuk yapan Çağla Şıkel, tercih ettiği siyah elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınladı. Vücudunu saran transparan elbisesiyle etkinlikte boy gösteren ünlü sunucu ve model Şıkel'in paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Fit halitle dikkat çeken Şıkel'e takipçilerinden binlerce beğeni geldi. İşte Çağla Şıkel'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

09.03.2022 01:20 - Son Güncelleme: 09.03.2022 01:20
Çağla Şıkel siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Fit haliyle dikkat çekti ’Yandı buralar’

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, üniversite öğrencisi genç kadınlar için Toplum Gönülleri yararına düzenlenen "Geleceğin Güçlü Kadınları" etkinliğinin sunuculuğunu üstlendi.

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Çağla Şıkel siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Fit haliyle dikkat çekti ’Yandı buralar’

Gülcan Arslan, Ebru Şahin, Cansu Tosun, Aslı Bekiroğlu, Başak Gümülcinelioğlu ve Hazal Subaşı gibi isimlerin podyumda yürüdüğü gecede sunuculuk yapan Şıkel, siyah elbisesi ve fit haliyle çok konuşuldu.

Çağla Şıkel siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Fit haliyle dikkat çekti ’Yandı buralar’

Vücudunu saran transparan elbisesiyle etkinlikte boy gösteren Şıkel, sosyal medya hesabında geceye ait paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Çağla Şıkel siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Fit haliyle dikkat çekti ’Yandı buralar’

Art arda paylaşımlarda bulunan ünlü model, adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Şıkel'in pozlarına yoğun ilgi göstererek binlerce yorum yaptı.

Çağla Şıkel siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Fit haliyle dikkat çekti ’Yandı buralar’

İltifat yağmuruna tutulan model, fit haliyle takipçilerinden tam not aldı.

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