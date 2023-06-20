Çağla Şıkel oğlundan aldığı cevaba inanamadı! "Değişik bu çocuk "7 yıllık eski eşi Emre Altuğ “Beni annesinin odasında görünce şaşırdı” demişti!
Şarkıcı Emre Altuğ ile 2008'de nikah masasına oturan ve 2015'te boşanan ünlü model Çağla Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki evladı oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve aile pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunan Şıkel, oğullarıyla yaptığı paylaşımlara yenilerini ekledi. Şıkel, ilk olarak büyük oğlu Kuzey'in mezuniyet töreninden paylaşımlarda bulundu. Daha sonra ise küçük oğlu ile bahçe sohbetini yayınlayan ünlü model, Uzay'dan aldığı yanıtla şaşkına döndü ve "Değişik bu çocuk" ifadelerini kullandı. İşte Çağla Şıkel'in o paylaşımları...
Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan Çağla Şıkel, yaklaşık 4 sene aşk yaşadığı Emre Altuğ ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında dünyaevine girmişti.
Şıkel, 2015 yılında ise 7 yıl aynı yastığa baş koyduğu Emre Altuğ ile ayrılık kararı alarak evliliğini sonlandırmıştı.
Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren ünlü manken, geçen yıl eski eşi Emre Altuğ'un açıklamalarıyla çok konuşulmuştu.
"ARKADAŞ DEĞİLİZ"
Eski eşi Çağla Şıkel'le ayrılık süreçleri hakkında konuşan Emre Altuğ, Armağan Çağlayan'ın YouTube programında şunları söylemişti:
"Biz arkadaş değiliz. Biz, aynı çocukların annesi, babasıyız. Yoksa bizim devamlı görüştüğümüz bir arkadaşlığımız yok. Ama egomuzu bir kenara bıraktık tabii. Kolay bir şey de değil, onu söyleyeyim. Düşünsenize daha yeni ayrılmışsınız, illa ki ego savaşları, sürtüşmeler olacak. Biz 3 sene beraberdik, 7 sene evliydik. 10 sene bütün programınızı birisini düşünerek yapmışsınız. Sadece bu alışkanlıktan kurtulmak bile bir 6 ay alıyor. Fakat biz orada çok sert bir manevra yapıp çocukları çok ön planda tuttuk. Çocukların bundan etkilenmemesini sağladık."