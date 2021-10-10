Çağla Şıkel maaile tatilde! İki çocuk annesi bikinili hallerini peş peşe paylaştı gören döndü bir daha baktı!
Çağla Şıkel maaile tatilde! İki çocuk annesi bikinili hallerini peş peşe paylaştı, gören döndü bir daha baktı! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan ve paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren 42 yaşındaki Çağla Şıkel, Instagram'dan ailesi ile tatil görüntülerini paylaştı. Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen Çağla'nın bikinili pozları ise 'Yıllar ona dokunmuyor' yorumlarına neden oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin son dönemde çok konuşulan paylaşımları...
10.10.2021 16:33
- Son Güncelleme: 10.10.2021 16:41