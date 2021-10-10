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Haberler Magazin Çağla Şıkel maaile tatilde! İki çocuk annesi bikinili hallerini peş peşe paylaştı gören döndü bir daha baktı!

Çağla Şıkel maaile tatilde! İki çocuk annesi bikinili hallerini peş peşe paylaştı gören döndü bir daha baktı!

Çağla Şıkel maaile tatilde! İki çocuk annesi bikinili hallerini peş peşe paylaştı, gören döndü bir daha baktı! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan ve paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren 42 yaşındaki Çağla Şıkel, Instagram'dan ailesi ile tatil görüntülerini paylaştı. Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen Çağla'nın bikinili pozları ise 'Yıllar ona dokunmuyor' yorumlarına neden oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin son dönemde çok konuşulan paylaşımları...

10.10.2021 16:33 - Son Güncelleme: 10.10.2021 16:41
Çağla Şıkel maaile tatilde! İki çocuk annesi bikinili hallerini peş peşe paylaştı gören döndü bir daha baktı!

MAAİLE TATİL!

Çağla Şıkel maaile tatilde! İki çocuk annesi bikinili hallerini peş peşe paylaştı gören döndü bir daha baktı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çağla Şıkel maaile tatilde! İki çocuk annesi bikinili hallerini peş peşe paylaştı gören döndü bir daha baktı!

Annesi, kız kardeşi ve iki oğlu ile tatile çıkan ünlü manken Çağla Şıkel, Instagram'dan o anları takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor.

Çağla Şıkel maaile tatilde! İki çocuk annesi bikinili hallerini peş peşe paylaştı gören döndü bir daha baktı!

Annesi ve kız kardeşi ve oğulları ile keyifli hallerini takipçileri ile paylaşan Çağla, bikinili halleriyle sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Çağla Şıkel maaile tatilde! İki çocuk annesi bikinili hallerini peş peşe paylaştı gören döndü bir daha baktı!

İşte düzgün fiziği ile gündeme gelen Çağla Şıkel başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin son dönemde çok konuşuldukları pozları...

Çağla Şıkel maaile tatilde! İki çocuk annesi bikinili hallerini peş peşe paylaştı gören döndü bir daha baktı!

ÇAĞLA ŞIKEL

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