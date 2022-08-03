Çağla Şıkel ile eski eşi İzzet Antebi yasak ilişki yaşadığını iddia eden Didem Sarı'nın sevgilisi evli ve sabıkalı çıktı! Mis gibi Brezilya dizisi
Çağla Şıkel ile İzzet Antebi'nin 'ysak aşk' konuşmaları eski eş Didem Sarı tarafından ifşa edilmişti geçtiğimiz günlerde... İzzet Antebi, iki çocuğunun annesi Didem Sarı'dan geçen yıl boşanmıştı. Sarı, geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. İddiaya göre İzzet Antebi boşanmadan önce Çağla Şıkel'le aşk yaşıyordu. Üstelik Çağla Şıkel ile İzzet Antebi'nin konuşmalarını da ifşa etti. Ancak bu kez de, İzzet Antebi ile Çağla Şıkel'in mesajlarını ifşa ederek tepki gösteren Didem Sarı'nın bir süredir birlikte olduğu sevgilisi evli çıktı.
03.08.2022 09:50 - Son Güncelleme: 03.08.2022 09:50
Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, iş insanı İzzet Antebi'yle sevgili olmuş ve bu ilişkinin ardından Antebi'nin eski eşi Didem Sarı'dan çok konuşulan bir hamle gelmişti.
Didem Sarı, Instagram hesabından Çağla Şıkel ile eski eşi İzzet Antebi'nin evliyken yazışmasını paylaşmıştı.
"DAHA BOŞANMADAN..."
Didem Sarı, yazışmayı "Daha evlilik kararı kesinleşmeden yaşanan aşka bak" notuyla yayınlamıştı.