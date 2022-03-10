Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un 'babaya benziyor' denilen oğlu Uzay 10 yaşında! Maaile bir araya geldi eski eşlere gıptayla bakıldı
Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un 'babaya benziyor' denilen oğlu Uzay 10 yaşında! Maaile bir araya geldi eski eşlere gıptayla bakıldı... Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, 2008 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı Emre Altuğ ile 2015'te boşanmıştı. Bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki erkek evlat dünyaya getiren Şıkel, ailesi ile birlikte çekildiği kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Instagram'da oğlu Uzay'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Çağla ile eski eşi Emre Altuğ'u aynı karede görenler, "Ne güzelsiniz" yorumlarında bulundu.
10.03.2022 18:37 - Son Güncelleme: 10.03.2022 18:54
Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un 'babaya benziyor' denilen oğlu Uzay 10 yaşında! Maaile bir araya geldi, sosyal medyada eski eşlere gıptayla bakıldı...
Emre Altuğ ile Çağla Şıkel, 2008 yılında nikah masasına oturmuş ve 2015'te evliliklerini sonlandırmıştı.