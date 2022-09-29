Çağla Şıkel ile ablası Berna'dan görenlerin ağzını açık bırakan kare! Sosyal medya çalkalandı: "Gerçek misiniz siz?"
Çağla Şıkel ile ablası Berna'dan görenlerin ağzını açık bırakan kare! Sosyal medya çalkalandı. Hem mankenliği hem de anneliği ile dikkati çeken Çağla Şıkel'in ablası gündeme bomba gibi düştü. Birbirlerine ikiz kadar benzeyen abla-kardeş, sık sık bir araya gelmeyi ihmal etmiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan iki çocuk annesi Çağla Şıkel Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Çağla Şıkel'in ablası Berna ile fotoğrafına ünlüler de kayıtsız kalmadı.
29.09.2022 16:13 - Son Güncelleme: 29.09.2022 16:21