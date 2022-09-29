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Haberler Magazin Çağla Şıkel ile ablası Berna'dan görenlerin ağzını açık bırakan kare! Sosyal medya çalkalandı: "Gerçek misiniz siz?"

Çağla Şıkel ile ablası Berna'dan görenlerin ağzını açık bırakan kare! Sosyal medya çalkalandı: "Gerçek misiniz siz?"

Çağla Şıkel ile ablası Berna'dan görenlerin ağzını açık bırakan kare! Sosyal medya çalkalandı. Hem mankenliği hem de anneliği ile dikkati çeken Çağla Şıkel'in ablası gündeme bomba gibi düştü. Birbirlerine ikiz kadar benzeyen abla-kardeş, sık sık bir araya gelmeyi ihmal etmiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan iki çocuk annesi Çağla Şıkel Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Çağla Şıkel'in ablası Berna ile fotoğrafına ünlüler de kayıtsız kalmadı.

29.09.2022 16:13 - Son Güncelleme: 29.09.2022 16:21
Çağla Şıkel ile ablası Berna’dan görenlerin ağzını açık bırakan kare! Sosyal medya çalkalandı: Gerçek misiniz siz?

"GERÇEK MİSİNİZ SİZ?"

Çağla Şıkel ile ablası Berna'dan görenlerin ağzını açık bırakan kare! Sosyal medya çalkalandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çağla Şıkel ile ablası Berna’dan görenlerin ağzını açık bırakan kare! Sosyal medya çalkalandı: Gerçek misiniz siz?

Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğa sahip olan Şıkel, sık sık sosyal medya üzerinden paylaşım yapıyor. Çocuklarıyla geçirdiği eğlenceli anları paylaşan Şıkel hem mankenlik hem sunuculuk hem de Youtube için videolar hazırlıyor.

Çağla Şıkel ile ablası Berna’dan görenlerin ağzını açık bırakan kare! Sosyal medya çalkalandı: Gerçek misiniz siz?

Yaptığı işler ve anneliği dışında gündeme gelmek istemeyen ve sakin bir yaşam süren Çağla Şıkel, Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında.

Çağla Şıkel ile ablası Berna’dan görenlerin ağzını açık bırakan kare! Sosyal medya çalkalandı: Gerçek misiniz siz?

43 yaşındaki Çağla Şıkel ablası Berna Şıkel ile paylaştığı fotoğrafla ortalığı yıktı geçti.

Çağla Şıkel ile ablası Berna’dan görenlerin ağzını açık bırakan kare! Sosyal medya çalkalandı: Gerçek misiniz siz?

Çağla Şıkel ile ablasının fotoğrafına Burcu Esmersoy, Uğurkan Erez, Melek Baykal, Sahrap Soysal gibi ünlü isimler de kayıtsız kalmadı.

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